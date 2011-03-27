В Одесской области столкнулись 9 автомобилей
10:47, 27 марта 2011Разное
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Из-за пожара на обочине
Вчера в 16.36 вблизи с. Щорсово Ивановского района Одесской области вследствие задымленности из-за пожара сухой травы на обочине на автотрассе Киев - Одесса столкнулись 9 автомобилей (6 легковых и три грузовика).
Вследствие ДТП пострадали шесть человек, которые госпитализированы в больницы, сообщает пресс-служба МЧС.
В 17.10 пожар было ликвидирован. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
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