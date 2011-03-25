Завтра в УНИАН - автор школы синергетического эффекта «2+2=5»

В субботу, 26 марта, в УНИАН в 11.00 и в 15.00 состоятся очередные семинары в рамках проекта “Лаборатория “Сделай себя сам”.

Организаторами проекта, как мы уже сообщали, выступили агентство УНИАН, Институт одаренного ребенка и Мастерская конструирования личности Валентина БАДРАКА. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными людьми, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН 17 марта.

Первый тренинг в рамках проекта - “Гармоничные отношения в паре. Семь принципов построения семейного счастья” В.БАДРАКА - состоялся 19 марта.

“С самого начала проект вызвал большую заинтересованность тех, кто стремится к саморазвитию и совершенствованию, - говорит главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО. – Скажем, на первый тренинг, который проводил В.БАДРАК, приехала молодая семья из Львова и женщина из Молдовы. Потом она призналась, что эти три часа помогли ей на многие вещи в собственной жизни взглянуть иначе”.

В эту субботу все желающие смогут посетить такие семинары:

В 11:00 - семинар доктора экономических наук, академика Украинской академии наук, академика Международной кадровой академии, профессора, автора школы синергетического эффекта «2+2=5», автора концепции «От эффективного управления персоналом организации к эффективному управлению обществом» Анатолия ДМИТРЕНКО «Сделай себя элитным менеджером».

В 15:00 - семинар известного в Украине специалиста по вопросам скрытых возможностей человека, психолога-практика с 25-летним стажем, автора курса «Сам себе психоаналитик» и других инновационных методик познания и раскрытия внутренних ресурсов человека, осознания своих талантов и реализации их в социальной среде, автора книг по практической психологии Сергея ВАЩЕНКО «Козыри и слабости мужской и женской психологии».

Цель семинара «Сделай себя элитным менеджером» - предоставить четкую информацию о технологических возможностях получения дополнительного непрерывного эффекта и прибылей на основе синергизма, то есть согласованной работы коллектива, когда используются сильные стороны каждого работника, а его слабые - перекрываются сильными сторонами других работников. Семинар рассчитан на одаренных руководителей (топ-менеджеров), которые имеют шанс реализовать себя как элитные менеджеры. Подробнее о семинаре - http://press.unian.net/ukr/seminars-109370.html

Семинар «Козыри и слабости мужской и женской психологии». Женщины и мужчины имеют свои сильные стороны, которые помогают личному и социальному развитию, достижению своей цели, гармоничности. Но каждый пол также имеет свои слабые стороны, которые мешают социализации, пониманию себя, вносят неурядицы в отношения.

«Сильные» - мужчины верят в себя, умеют логически мыслить, но если они не перебороли материнский комплекс, то женщины их легко контролируют и подчиняют себе. Женщины умеют прекрасно влиять на события, создавать атмосферу в семье, в отношениях, имеют развитую интуицию, они более практичны, но, к сожалению, в определенных ситуациях руководствуются подсознательными программами, неконтролируемыми страхами, эмоциями, бывают непоследовательными и иногда разрушают свое счастье, не осознавая, почему они поступают именно так.

Знание основ психологии мужчины и женщины поможет понять, осознать сильные стороны своего пола, максимально пользоваться своими бесспорными преимуществами, победить свои слабости и не позволить другим манипулировать вами и использовать ваши слабости против вас.

Подробнее о семинаре - http://press.unian.net/ukr/seminars-109382.html

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4. Запись на семинары по тел. 044 279 33 53 или по эл. почте: vika@unian.net