Пусть европейцы посмотрят, насколько «по-европейски» ведет себя Тимошенко

То, что Юлия Тимошенко отправилась сегодня в Брюссель, говорит, во-первых, о том, что к ее желанию посетить съезд Европейской народной партии относятся с пониманием. Во-вторых, это является еще одним подтверждением того, что вопрос выезда или невыезда Тимошенко за пределы Украины – исключительно вопрос следствия, которое ведется сегодня в отношении Тимошенко. Следователь принял такое решение, и она поехала. И никакой политической подоплеки в этом не было.

В то же время обращает на себя внимание другое. То, с какой присущей ей тягой к роскоши Тимошенко осуществляет свой очередной вояж в европейскую столицу. Столицу, из которой депутаты европейского парламента не летают чартерными рейсами. А она как раз таки решила полететь туда именно так…

К слову. Совсем недавно состоялся визит в Украину одного из лидеров европейской социал-демократии, руководителя группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в европейском парламенте Мартина Шульца. Он прилетел к нам обычным рейсом…

Хотелось бы также отметить, что в кризисное время это вообще стало правилом хорошего тона – летать обычными рейсами. Так что пусть европейские коллеги Тимошенко посмотрят, насколько «по-европейски» ведет себя сама Юлия Владимировна.

Я глубоко сомневаюсь, что лидеры европейских «народников», такие, как руководитель Европарламента Ежи Бузек, или лидер Европейской народной партии Вильфред Мартенс летают чартерными рейсами.

Стоимость чартерного перелета 6-7 пассажиров по маршруту Киев-Брюссель с двухдневной стоянкой обойдется около 20 тысяч евро. Надеюсь, европейские политики на саммите ЕНП зададут Тимошенко вопрос: «откуда такие средства?» Думаю, что у БЮТ не хватит духу сказать, во сколько на самом деле обошелся «недемократичный» перелет его руководителя на собрание лидеров демократической Европы.

Леонид Кожара, народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам