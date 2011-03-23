Во Львове горел цирк

Сегодня ночью во Львове горело здание цирка, расположенное на улице Городокской в старинной части города возле Собора Святого Юра.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, сообщение о пожаре спасатели получили 22 марта в 23.50.

Огонь полностью охватил купол цирка, что осложнило тушение очагов.

«Пожару были присвоены третья, наивысшая ступень сложности. Осложняло тушение высота купола и его двойная конструкция с деревянным перекрытием и утепляющей прокладкой, а также чрезвычайно высокая температура», - сообщил П.ВАСИЛЕНКО.

Он отметил, что пожарным пришлось работать в специальных теплоотражающих костюмах, «время от времени они поливали друг друга водой и передвигались ползком».

В 03.00, пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте события работали 22 единицы техники и 108 лиц личного состава МЧС.

Причиной пожара стало возгорание в пультовой электроосвещения манежа. Огнем полностью уничтожен купол цирка.

Нанесенный ущерб подсчитывается.

Львовский цирк построен в 1958 году.