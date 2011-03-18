Из Львова и Луганска стартует "Автомобильный марш протеста"

Из Львова и Луганска 21 марта стартует «Автомобильный марш протеста по Украине».

Как сообщил УНИАН председатель Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины Андрей КОРЧИНСКИЙ, акцию проведет Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса с привлечением общественных движений и объединений.

Акция «Автомобильный марш протеста по Украине» в форме автопробега-протеста стартует из Львова и Луганска и завершится объединением автоколонн 25 марта в Киеве.

По словам А.КОРЧИНСКОГО, две автоколонны выедут из Львова и Луганска 21 марта в 12.00 и соединятся 25 марта в Киеве, где проведут протестный митинг.

«Автопробег предполагается как акция общего единения граждан Украины. В городах по ходу движения колон предусмотрено проведение митингов, семинаров, круглых столов, сбор подписей под общими требованиями - отставки правительства, которое осуществляет непрофессиональные и неэффективные реформы», - рассказал А.КОРЧИНСКИЙ.

Он также отметил, что к акции присоединились представители Конфедерации свободных профсоюзов, молодежного движения «Отпор», Ассоциации правозащитников Украины, Всеукраинского союза ветеранов, Союза офицеров Украины, Ассоциации украинских банков.

Как рассказал А.КОРЧИНСКИЙ, во Львове колонна из легковых и грузовых автомобилей сформируется в 11.00 на улице Пасечной, откуда отправится в 12.00 в Киев, останавливаясь по маршруту следования в городах и райцентрах для проведения митингов и информирования граждан о цели акции.

25 марта участники автопробега из Львова и Луганска объединятся на Софиевской площади Киева, где состоится митинг протеста под лозунгом: «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!» с требованиями отставки правительства, «которое проводит неэффективные и непрофессиональные реформы», подчеркнул А.КОРЧИНСКИЙ.

Он также отметил, что свои требования они намерены в этот же день передать в Администрацию Президента Украины.