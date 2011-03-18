Суд разрешил распятия в государственных школах Европы

Римско-католическая церковь приветствовала решение Европейского суда по правам человека, постановившего, что изображение распятия в государственных школах допустимым, сообщает Би-би-си.

Ватикан назвал это решение историческим, отметив, что распятия и кресты являются выражением культурного и религиозного наследия традиционно христианских стран.

Иск подала гражданка Италии, которая заявила, что распятия в государственных школах нарушают принцип светскости. Однако суд не нашел доказательств тому, что наличие подобных религиозных символов оказывало бы какое-то влияние на детей.

Решение Европейского суда по правам человека распространяется на все 47 стран, входящих в Совет Европы.