За что Геббельс поцеловал бы российского журналиста Леонтьева в лобик

Последний год российские телеканалы не вызывали у меня былого сарказма. После прихода к власти Януковича антиукраинские настроения там заметно поутихли. Поэтому все телевизионные версии о событиях в России вызывали или сожаление (пылает Кавказ, что тут сделаешь) или, например, добрую улыбку. Помните, как Рамзан Кадыров «честно» глядя в глаза журналистов сказал, что он бразильским звездам футбола ничего не заплатил за приезд и сыгранный матч, что они, мол, искусились на чеченское гостеприимство.

Вчера впервые за долгое время посмотрела программу «Однако» Михаила Леонтьева и поняла, что антиукраинское молчанье было просто передышкой. И что все только начинается...

Михаил Леонтьев - вообще крупный специалист по украинофобии, сделал сюжет про всероссийский референдум, который прошел 20 лет назад, и на котором граждане бывшего Союза были призваны ответить где-то на такой вопрос: хотите ли мол, вы жить, в обновленном Советском Союзе, который будет полностью демократизирован, в котором люди будут счастливы и богаты, будут соблюдаться все права и свободы, и все такое?.. Ну что бы вы ответили в 1991 году, когда вы ничего, кроме СССР не знали, и если бы вас спросили: хотели бы вы жить в замечательном доме у моря с пальмами и всем таким?.. Конечно, да. Напомним, что после этого референдума случился путч, ГКЧП, после которого в СССР уже никто не верил, а потом были приняты Беловежские соглашения, своеобразный консилиум трех будущих президентов, который честно признал покойника (СССР) покойником, денонсировал СССР и дал бывшим союзным республикам возможность жить и работать. Далее последовал декабрьский референдум, на котором жители Украины ответили на куда более грамотно составленный вопрос, что они таки хотели бы жить в своем собственном доме Украина.

Но Михаил Леонтьев, упустив все последующие события, сконцентрировался на первом референдуме. Там, где люди на вопрос, хотели ли они жить в процветающем, демократизированном, благополучном СССР, сказали "да". Референдумы - вообще хитрая с точки зрения социологии штука. Но это другая тема. Михаил Леонтьев в своей программе дал понять, что, все хотели жить в СССР, а великую страну слили. А сливал ее, по версии одиозного телеведущего, Леонид Кравчук. Именно на критике Кравчука был основан телепук Леонтьева в жанре "ностальжи по советам". Точнее – в жанре популяризации СССР. Папа пропаганды Гебельс поцеловал бы Леонтьева в лобик за такую работу. Вообще-то СССР умер своей смертью, потому что пришла его пора умереть. А по версии Леонтьева умер, потому что подлая советская номенклатура его похоронила. Любопытно, что покойного Бориса Ельцина, инициировавшего Беловежские соглашения, ведущий не упомянул. Царство Небесное Борису Николаевичу. О единственном настоящем президенте и государственнике России не было сказано ни слова. Он, видно, не вписывается в концепцию реанимации Союза. А то, что эту концепцию, надрывая все свои жилы и подтягивая все свои где хитрые, а где нехитрые интеллектуальные мощности, пытается протолкнуть российская власть, уже не вызывает ни у кого сомнения. Вот, например, то нам дают понять, что наше светлое будущее - это Таможенный союз и ЕЭП, а не зона свободной торговли с ЕС. И как говорят, заметьте. Поехал 2 марта Андрей Клюев в Брюссель проводить переговоры по поводу соглашения про Ассоциацию и ЗСТ, а уже 3 марта первый вице-премьер-министр России Игорь Шувалов выпрыгнул из табакеркии сказал, что у России есть встречное приглашение для Украины - Таможенный союз и ЕЭП.

15 марта это приглашение РФ, подкрепленное угрозой установить экономический забор в случае его непринятия, подтвердил Владимир Путин. По слухам, власть братской страны пытается работать с Клюевым, чтобы тот поубавил прыти, добиваясь ассоциированного членства в ЕС для Украины. Насколько успешной была работа северных миссионеров, покажет время, но первым звонком можно считать выступление Андрея Клюева в Москве, где вице-премьер две недели назад побывавший в Брюсселе, сегодня, сидя в Москве сказал, что Украине нужно укреплять зону свободной торговли в рамках СНГ.

К этому добавим попытки России слить судьбы и капиталы в энергетике и финансах. И желания пометить территорию в гуманитарном пространстве, как-то утвердить российскую версию учебника истории, издавать десятки книг, отрицающих стремление украинских элит к государственности и дискредитирующих украинских лидеров национально-освободительных движений. Насколько чувствительной окажется к таким реинтеграционным попыткам СССэРофилов украинская власть? Судя по всему, их пожелания прямо корреспондируются с перспективами бизнеса. А чего хочет народ? Социологическая компания, которую считают близкой к Партии Регионов, к годовщине этого самого референдума обнародовала результаты посвященного СССР опроса. 47% украинцев сегодня проголосовали бы за сохранение СССР. 47% - очень мало по сравнению с теми 78%, которые проголосовали за СССР в 1991 году. С другой стороны, откуда взялось столько людей, которые не против Союза?! Уже ведь выросло поколение людей, которые не знают, что такое это СССР.

«Цифра вполне правдивая, - объяснил автору этих строк самый авторитетный украинский социолог Евгений Головаха, – тут включается механизм трансляции старых поколений. У людей среднего и пожилого возраста за двадцать лет забылись кошмары СССР, но при этом эмоционально остро в сознании людей пребывают тяготы современной жизни. Этот опрос скорее всего проходил на Юго-Востоке Украины. Но на эти цифры смешно ориентироваться. Если бы по результатам опросов менялся внешний вектор, или по нему можно было менять законно избранную власть... Вы представляете, что можно сделать с президентом и премьером, если определять их будущее по результатам соцопросов?! И то, что люди плохо отзываются о годах независимости, - они плохо отзываются о власти. Оценки независимости - это эмоциональная реакция на то, как управляют страной, а не на саму страну. И если бы снова проводился референдум, даже вопросов не было, что все проголосвали бы за независимость».

Отдельно добавим: общественное сознание неоднозначно. Люди, как известно, не против интегрироваться и в ЕС, и в Россию. Я открыла самые последние данные Европейского Социального исследования, ежегодно проводимого Институтом Социологии НАН Украины. В нем нет данных, касающихся СССР, но есть вопрос, в котором реципиенты по десятибильной шкале определяют, нужно ли Украине продолжать процесс вхождения в ЕС. 5,63 балла - средняя оценка евроустремлений украинцев. То есть более половины людей считают, что процесс нужно продолжать. И это, несмотря на то, что целый год президента Януковича нам в той или иной мере проталкивают реинкарнацию Союза.

Знаете, что сказал тот самый Леонтьев в своей программе? Что им в России, несмотря ни на что, «чудесным образом» удалось сохранить Федерацию. «Чудесность способа» хорошо иллюстрирует ситуация на Кавказе, в российском метро, и в аэропортах. Чудо сохранения империи - это чудо российской нефти и кремлевской пропаганды. Украина была бы рада обойтись без подобных чудес. Мы, знаете ли, ценим Кравчука. И способны еще различить, как живут где-нибудь в Бордо или в Провансе и как выживают, ну, скажем, в Краснодарском крае...

Маша Мищенко