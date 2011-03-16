На Волыни лесорубы нашли немецкую авиабомбу SC-50 вблизи райцентра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГУ МЧС Украины в Волынской области.

Как указывается в сообщении, на взрывоопасный предмет натолкнулись лесорубы во время плановой расчистки леса вблизи пгт Турийск. Заметив в земле на глубине около метра железный предмет, они сразу же прекратили работы и сообщили спасателям. Обследовав место находки, пиротехнику констатировали, что, кроме обнаруженной авиабомбы времен Второй Мировой войны, других боеприпасов нет. Придерживаясь всех мер безопасности, они транспортировали бомбу к месту подрыва, и ликвидировали ее.

Авиабомбу обезвредили на специальной площадке в Турийском районе.