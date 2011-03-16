Будут ли одесситы платить 3 гривни за маршрутку

В Одессе созданная мэрией группа специалистов-транспортников изучает обоснованность требований предприятий-перевозчиков о повышении на одну гривну цены проезда в городских маршрутных такси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель городского председателя Одессы Николай ИЛЬЧЕНКО.

В то же время Н.ИЛЬЧЕНКО считает требования перевозчиков завышенными. «Требования перевозчиков, если судить по представленным в мэрию материалам, – завышены. Кроме того, доходы населения, в связи с инфляцией, невысоки: вряд ли материальное положение большинства одесситов позволит им платить по 3 грн за одну поездку на городском маршруте», – отметил чиновник.

Поэтому, пояснил он, «если мы и поднимем тарифы, то не более чем на 50 копеек» - до 2 грн 50 коп.

Кроме того, чиновник сообщил, что рабочей комиссии предстоит также определить, располагают ли предприниматели-перевозчики, угрожающие забастовками, «реальным количеством машин для обеспечения графика пассажирских перевозок на маршрутах». «Не секрет ведь, что на некоторых из них не хватает до 50% заявленного подвижного состава», – сказал Н.ИЛЬЧЕНКО.