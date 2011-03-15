Ответ коммунисту Царькову и иже с ним

Честно говоря, мне даже лень комментировать ситуацию, которую нагнетает «младший брат» Цыбенко – народный депутат от коммунистов Евгений Царьков, – «пугая» через СМИ то ли новым «крестовым походом», то ли новым депутатским запросом обо мне.

Но поскольку я очень люблю точность, то всем «царьковым» и иже с ними, сообщаю следующее: книга под названием «Марія Матіос. Вибране» была утверждена в программе «Украинская книга» на 2010 год (!). Книга вышла из печати 20.10.10. Соответствующее количество книг поступило в Госкомтелерадио, как и предусмотрено соглашением издательства с Госкомтелерадио. Это количество тиража профинансировало именно издательство. После того, как книгу профинансировало бы государство, издательство отдало бы весь тираж книги по разнарядке Госкомтелерадио в библиотеки Украины. Книги, выпущенные под заказ государства, в торговлю не поступают. А если издательство само вкладывает свои средства в книгу, оно снимает с нее гриф «Выпущено по заказу Госкомтелерадио по программе «Украинская книга». Следовательно, книга физически существует, но издательство не может отпечатать полный ее тираж на условиях, подписанных с Гостелерадио. То есть без финансирования.

Как известно, в прошлом году государство не профинансировало ни одной украинской книги за 2010 г. Ни одной! Финансировали только книжные долги 2009 года. Прецедент! Поэтому мое «Вибране» было перенесено в программу государственного финансирования 2011 года. То есть это долг 2010 года. 148 тыс. грн., 2000 экземпляров. Вот и весь криминал. Это кстати, касается не только моей книги. Так на «крючок» попались и другие издательства, которым министерство финансов не заплатило в соответствии с договором. Поэтому книга, которая еще в прошлом году побывала на нескольких книжных выставках по инициативе Госкомтелерадио, лежит в издательстве. Или издательство ее напечатает без соответствующего грифа и свободным тиражом, или, если будет подтверждено ее финансирование государством, книга выйдет в соответствии с подписанным соглашением. Вот и вся история.

Представляю обложку книги и ее выходные данные –

Марія Матіос

ВИБРАНЕ

(с предисловием «Знахарка троякої ружі» Игоря Набитовича – профессора Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша)), литературное агентство «Пирамида», Львов, 2010, формат 70/100/16, уч. изд. лист. 36.3 (425 стр.). Подписано в печать 20.10.2010.

А всем «царьковым» рекомендую сначала вникать в проблему, а затем пугать депутатскими запросами. Один раз коммунисты уже спросили у Генпрокурора. Так что иногда лучше молчать, чем говорить.

И во-вторых. Что в том преступного, если государство могло бы профинансировать книгу писателя, к которому есть читательский интерес? До сих пор ни одна (!), ни одна моя книга не выходила за счет государства. А между тем, существует «Библиотека Шевченковского Комитета», которая издает книги Шевченковских лауреатов на государственные деньги. Около ста книг вышли в этой серии. И при моей настоянии в том числе. За долгое время, будучи заместителем председателя редколлегии серии «Библиотека Шевченковского комитета», я не воспользовалась законной возможностью издать хоть одну свою книгу в этой серии. Принципиально. И это всем известно. Даже тем, кто «убирал» меня из редколлегии.

А еще мне стыдно, что «профессионалы» от шахт, теплоходов и книг не знают, что в Украине есть очень честный, совестливый поэт Николай Томенко, не имеющий никакого отношения к вице-спикеру Николаю Томенко. Коммунисты книгу Томенко «Трудова книжка матері», несомненно, не читали: невыгодно, там о Голодоморе, о недавнем колхозном рабстве, о потрескавшихся от работы руках наших родителей.

Мария Матиос