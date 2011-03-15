Фельдман исключает смену собственника «Барабашово» в Харькове

14:21, 15 марта 2011
Разное
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Нардеп заявляет о спекуляциях

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН исключает возможность смены собственника ТЦ «Барабашово» в Харькове.

Об этом говорится в комментарии А.ФЕЛЬДМАНА, переданном агентству УНИАН.

По словам депутата, сегодня в отдельных СМИ специально создается искусственный ажиотаж вокруг недавних проверок в торговом центре, которые благополучно завершились. «Таких проверок на нашем предприятии за все время его работы было уже сотни, а то и тысячи. Это нормальная ситуация и для нас и для всех подобных предприятий в стране», - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.

«Я думаю, возможной целью этих инсинуаций является нанесение вреда репутации отдельных депутатов, которых в последнее время безосновательно пытаются привязывать к любым скандальным ситуациям то ли по рынкам, то ли по другим предприятиям Украины», - добавил он.

А.ФЕЛЬДМАН также заявил, что «именем Юрия ИВАНЮЩЕНКО часто прикрываются люди, которые не имеют к нему ни малейшего отношения. Большинство мелких вымогателей и мошенников сегодня тоже уловили эту политическую конъюнктуру и пытаются строить на имени этого депутата свои козни, направленные всего лишь на получение личной мелкой материальной наживы. Думаю, что в скором времени за это придется кому-то очень серьезно ответить».

А.ФЕЛЬДМАН считает, что ТЦ «Барабашово» сегодня «ничто не угрожает и никто не может угрожать»: предприятие надежно защищено юридически, экономически и политически.

«Поэтому я призываю всех прекратить какие-либо спекуляции по поводу ТЦ «Барабашово» и меня лично», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Как сообщали некоторые СМИ, крупнейший рынок Восточной Украины может сменить хозяина. Так, газета «Сегодня», в частности, написала: «От внепартийного нардепа Александра ФЕЛЬДМАНА «Барабашово» может перейти под крыло нардепа от ПР, земляка Президента Украины - Юрия ИВАНЮЩЕНКО, которому с недавних пор принадлежит 25% одесского промрынка «7-й километр».

О грядущих переменах на самом крупном украинском рынке заговорили в начале 2011-го. Последовавшие за этим массовые проверки на подконтрольных А.ФЕЛЬДМАНУ предприятиях подтверждали возможную рокировку. В середине февраля «маски-шоу» нагрянули в главный офис концерна «АВЭК», а в начале марта люди в форме пожаловали на «вьетнамские» площадки «Барабашово». По мнению политологов, таким образом, готовится смена владельца крупнейшего рынка Украины, хотя ФЕЛЬДМАН не отдаст вотчину без драки».

 

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