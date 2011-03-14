Киевский театр оперетты сидит без зарплаты

Уже на ближайшем заседании Киевсовета депутаты должны обязательно проголосовать за выделение 20 миллионов гривен на зарплату коллективу Киевского национального академического театра оперетты. Это в своем комментарии журналистам отметил депутат Киевсовета Дмитрий Андриевский.

«В бюджет столицы на 2011 год было заложено на оплату труда в сфере культуры и искусств 178, 931 миллиона гривен. Однако в этой сумме не были учтены 20 миллионов гривен на заработную плату коллективу единственной оперетты, которая имеет статус национальной в Украине! Сейчас люди вынуждены получать фактически 50% от своей заработной платы», – подчеркнул депутат.

Дмитрий Андриевский отметил, что он затронет этот вопрос перед депутатским корпусом, чтобы избежать повторения ситуации с муниципальными надбавками педагогам и медикам в Киеве.

Кроме того, депутат подчеркнул недостаточное финансирование столичной сферы культуры и искусств, из-за чего Киев может потерять статус культурной столицы Украины.

«На последнем заседании Киевсовета Черновецкий заявил, что не считает нужным «кормить» столичные театры и музеи, не понимая, какое они вообще имеют отношение к Киеву. Такая точка зрения первого лица столицы - это нонсенс. Сегодня ему не нужные работники культуры, завтра – учителя и медики, а послезавтра – вообще все киевляне?!» – возмущается депутат.