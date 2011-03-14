Киевский театр оперетты сидит без зарплаты
Проблему поднимает Андриевский
Уже на ближайшем заседании Киевсовета депутаты должны обязательно проголосовать за выделение 20 миллионов гривен на зарплату коллективу Киевского национального академического театра оперетты. Это в своем комментарии журналистам отметил депутат Киевсовета Дмитрий Андриевский.
«В бюджет столицы на 2011 год было заложено на оплату труда в сфере культуры и искусств 178, 931 миллиона гривен. Однако в этой сумме не были учтены 20 миллионов гривен на заработную плату коллективу единственной оперетты, которая имеет статус национальной в Украине! Сейчас люди вынуждены получать фактически 50% от своей заработной платы», – подчеркнул депутат.
Дмитрий Андриевский отметил, что он затронет этот вопрос перед депутатским корпусом, чтобы избежать повторения ситуации с муниципальными надбавками педагогам и медикам в Киеве.
Кроме того, депутат подчеркнул недостаточное финансирование столичной сферы культуры и искусств, из-за чего Киев может потерять статус культурной столицы Украины.
«На последнем заседании Киевсовета Черновецкий заявил, что не считает нужным «кормить» столичные театры и музеи, не понимая, какое они вообще имеют отношение к Киеву. Такая точка зрения первого лица столицы - это нонсенс. Сегодня ему не нужные работники культуры, завтра – учителя и медики, а послезавтра – вообще все киевляне?!» – возмущается депутат.