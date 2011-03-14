В поезде Львов–Москва разбили окно

13 марта в 18:10 на остановочной платформе Тарасовка перегона Боярка – Вишневое Юго-Западной железной дороги неизвестные разбили боковое стекло в вагоне поезда №74 Львов – Москва. Один из пассажиров был травмирован. Об этом сообщается в пресс-релизе «Укрзализницы», переданном УНИАН.

Согласно сообщению, травмы пострадавшего пассажира оказались незначительными.

Вместе с тем «Укрзализница» сообщает о еще двух случаях вандализма, в результате которых поврежден подвижной состав. Первый произошел 14 марта в 17:40 на остановочной платформе Парниковая, перегона Бровары–Бобрик, второй - в 12:20 на станции Святошин в поезде № 170 Киев–Львов, в обоих случаях посторонними лицами разбито стекло в кабине машиниста. Пострадавших нет.

«Такие случаи вызывают серьезную обеспокоенность, ведь кроме значительных материальных убытков действия злоумышленников непосредственно влияют на безопасность движения поездов, создают реальную угрозу жизни пассажиров и работников транспорта. Следует отметить, что сейчас в Украине ведется работа по введению скоростного движения и такие действия могут привести к более трагическим последствиям», - подчеркивается в пресс-релизе «Укрзализницы».

Учитывая проблему и с целью уменьшения количества случаев вмешательства в работу транспорта и незаконных посягательств на грузы и имущество железных дорог, «Укрзализница» инициировала принятие Закона Украины 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность транспорта», который вступил в силу в начале 2011 года.