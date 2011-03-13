Умер Виталий Вульф

В Москве скончался знаменитый телеведущий, главный редактор российского радио "Культура" Виталий Вульф.

Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщается на сайте "Вести".

Ведущий передачи "Мой серебряный шар" умер в Боткинской больнице, куда был госпитализирован в середине февраля.

11 марта РИА Новости сообщило, что В.ВУЛЬФ находится в реанимационном отделении.

Виталию Вульфу было 80 лет.