Умер Виталий Вульф
22:20, 13 марта 2011Разное
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На 81-году жизни
В Москве скончался знаменитый телеведущий, главный редактор российского радио "Культура" Виталий Вульф.
Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщается на сайте "Вести".
Ведущий передачи "Мой серебряный шар" умер в Боткинской больнице, куда был госпитализирован в середине февраля.
11 марта РИА Новости сообщило, что В.ВУЛЬФ находится в реанимационном отделении.
Виталию Вульфу было 80 лет.
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