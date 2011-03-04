Задержан злоумышленник, "заминировший" детсад

В Житомирской области работники милиции задержали "телефонного террориста", который 1 марта сообщил о заминировании детского сада в поселке Новогуйвинск Житомирского района.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области.

Милиция установила, что автором анонимного звонка был житель Житомирского района - 52-летний частный предприниматель. Злоумышленник задержан, он признался в содеянном и "выразил искреннее раскаяние".

Как сообщал УНИАН, 1 марта около 13:05 в дежурную часть УМВД Украины в Житомирской области от оператора спецлинии «101» поступило анонимное сообщение о заминировании детского сада в поселке Новогуйвинск Житомирского района.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы УМВД, Житомирского райотдела милиции, УГАИ, работники взрыво-технической службы, представители других правоохранительных органов.

Из помещения детского сада были эвакуированы 160 человек, из которых 130 - дети.

Эксперты взрыво-технической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД вместе со служебными собаками два часа осматривали помещение, однако взрывного устройства не обнаружили.