Нам предложат китайскую гречку, пригодную только для скота?

В понедельник во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов от имени правительства попросил парламентна этой неделе рассмотреть закон об отмене импортной пошлины при ввозе в Украину гречихи из Китая.

«Правительство просит, чтобы мы освободили от пошлины гречку из Китая», - заявил он. По словам Ефремова, принятие такого законопроекта позволит снизить цену на гречку до 14 гривень за килограмм, что «будет достаточно приемлемой ценой».

Причина данной инициативы украинского правительства, поддержанной парламентариями из фракции Партии регионов, вполне очевидна. После того как в январе этого года цена на гречку подскочила в розничной сети до 25 гривень за килограмм, Кабмин жестко отреагировал, волюнтаристски назначив для торговцев предельную цену в 14 гривень. Вследствие чего данный продукт практически исчез с прилавков магазинов.

Ради исправления ситуации с возникшим дефицитом, а также дороговизной гречки, власть теперь и лоббирует импорт этой крупы из Китая. Причем, без уплаты пошлины, что позволит получить не слишком высокую цену на китайскую гречку в Украине.

Оппозиция уже дала понять, что не поддержит данную инициативу власти. Вице-спикер Николай Томенко (БЮТ) на вопрос, поддержит ли оппозиция законопроект об отмене пошлины на импорт гречки из Китая, ответил, что в оппозиции больше настроены на поддержку отечественного производителя и будут настаивать на дотировании сельского хозяйства ради налаживания собственного производства зерновых.

Однако есть еще один очень важный фактор, который нужно принять во внимание украинской власти, перед тем как принимать окончательное решение о ввозе китайской гречки в страну. Он касается здоровья граждан страны, которое может сильно пострадать от употребления некачественной крупы из Поднебесья.

Например, очень резонансное заявление по поводу качества китайской гречки озвучил в январе глава совета НБУ Петр Порошенко. «Гречку выращивают на самом деле очень мало стран. Ее производят в Украине, Беларуси и России. Что касается Китая, так это не та гречка, которая выращивается у нас и продается в магазинах. Китайской гречкой в Поднебесной кормят скот. Ее качество только теоретически можно подвести под нормы потребления, действующие в Украине», - рассказал он в эфире «Шустер live».

При этом в соседней России, которая уже давно начала завозить гречку из Китая, уже реально оценили ее непригодность для употребления людьми.

Уже после первых поставок в российские магазины в августе прошлого года ряд компаний, в частности, «Мистраль» и «Разгуляй» указали на низкое качествокитайской гречки. Кроме того, в начале января нынешнего года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 75 тонн гречки из Китая, признав ее некачественной и опасной для здоровья человека. Поступившая в российский город Новороссийск крупа была неоднородного цвета и имела запах плесени. Через несколько дней сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Приморье еще большей партии гречки – 240 тонн. Партию остановили на таможне и затем отправили обратнов Китайскую народную республику.

Также ранее в СМИ появлялась информация о токсической опасности, таящейся в китайских крупах. Как, в частности, сообщила Inopressaсо ссылкой на французский журнал Nouveau siècle, в результате неконтролируемого промышленного роста в Китае, местные крупы заражаются токсичными тяжелыми металлами.

Ведущий эксперт компании «УкрАгроКонсалт» Ольга Мозговая также предупредилао высоком риске для здоровья людей от употребления в пищу китайской гречки. «Качество китайской крупы очень низкое, из-за бурного развития в КНР химической промышленности в тамошней гречке содержится много вредных веществ. Россия уже вернула Китаю партию крупы. Не исключено, что если гречка из КНР вызовет недоверие у наших покупателей, ее начнут смешивать с украинской», - сообщила она.

Таким образом, затея украинского правительства с импортом гречки из Китая представляется весьма опасной. Вполне вероятно, что украинцы попробуют эту крупу, но, оценив низкое качество по сравнению с украинской гречкой, потом не станут ее покупать вообще. То есть, будут напрасно потрачены огромные средства на закупку этого товара в Поднебесной.

Впрочем, получится еще хуже, если от ввоза импортной гречки пострадает здоровье соотечественников. Риск же этого, исходя из вышеприведенной информации, весьма велик…

Аркадий Кашуба