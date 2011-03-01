Украинцам нужна идея для объединения нации

О национальной идее говорили немало, но тема эта не теряет своей актуальности. Ведь проблема остается нерешенной. До провозглашения независимости Украины массами владело стремление к свободе, к обретению своего государства. Когда желаемое стало реальностью, в умах многих общественных деятелей начали зарождаться идеи с претензией на масштаб национальных. Но до сих пор никто не предложил такой постулат для развития страны, который бы поддержал весь народ. Или хотя бы большая его часть. Возможно, перспективная идея уже сформулирована, но ее создатели пока не смогли рассказать о ней всем и увлечь украинцев?..

Я не предлагаю собственный вариант украинской национальной идеи, но хочу еще раз подчеркнуть необходимость работы над ее формированием.

Из чего должна состоять национальная идея? Я считаю ее главными составляющими идеи развития государства, общества и нации. Некоторые думают, что национальная идея может декларировать развитие нации либо общества, но на самом деле она должна быть комплексной и затрагивать все аспекты жизни страны.

Хотел бы также очертить основные, по моему мнению, постулаты главной цели нации. Она должна быть непременно позитивной, реализуемой, направленной в будущее, а не в прошлое; она должна быть простой, понятной и основываться на демократических ценностях. Идея должна увлечь многих людей, в первую очередь в возрасте 35-50 лет. Почему? Это люди активные, как правило, они у власти или идущие к ней. Если они будут увлечены идеей, то станут ее навязывать младшему поколению, а старшее поколение либо поддержит новый курс, либо не сможет оказать сопротивление.

Кто должен приобщиться к работе над формированием национальной идеи? По моему мнению, это власть, политики (не зависимо от партийной принадлежности), общественные движения, интеллектуалы. Также могут присоединиться внешние союзники и враги. Это не только украинская диаспора в разных странах, но и представители других государств. Они не должны вмешиваться, но так или иначе это делают. Потому все они могут быть задействованы в нелегком процессе создания идеи украинского народа.

Безусловно, не обойдется без дискуссий и противоречий, но всем известно, что в споре рождается истина.

Почему так необходимо для Украины сформулировать национальную идею и именно сейчас?

Мы много говорим о том, куда и зачем идем, какое общество строим. Задаемся вопросом, хорошая жизнь – это движение в Россию или в Европу? Но 20 лет развития независимой Украины показали, что эти моменты не затрагивают людей, не стимулируют отдельно взятого человека ни к чему: он ни хуже работает, ни лучше. Голая экономика не срабатывает как стимулирующий фактор движения общества. Подобная ситуация с политикой. Украинцы горячо обсуждают идеи национализма и интернационализма, христианства и либерализма. Но в целом общество они не затрагивают. Это хорошо показали события двух последних политически активных года - 2009 и 2010. Стоит отметить также религиозный момент. Бытует общее мнение, что Украина – это православное государство, но статистика говорит о том, что количество по-настоящему верующих людей, уделяющих серьезное внимание своему христианскому воспитанию, практически не увеличивается. В то же время мы наблюдаем, что украинское общество свыклось с тем, что оно полностью коррумпировано, как общественный институт - недоразвито, мы все время за кем-то. И это при том, что Украина имеет огромнейший потенциал. У нас достаточно большая территория как для европейского государства, немалое население, причем грамотное. Мы более-менее понимаем психотип и менталитет украинской нации, знаем о своих сильных и слабых сторонах. У нас есть все необходимое для национальной идеи, но она все никак не рождается.

Попытки найти то, что объединило бы украинскую нацию, постоянно предпринимают политические силы, отдельные политики и общественные деятели. Об этом говорят и пишут немало. К примеру, эксперты Андрей Ротовский и Юрий Штепа считают, что национальная идея будет объединяющей, если она будет одинаково привлекательной для абсолютного большинства населения страны, невзирая на национальность, социальный статус и место жительства. Также она должна базироваться на системе национальных ценностей и приоритетов и отвечать духовным и материальным интересам современного общества. Первоочередной задачей должно стать раскрытие потенциала украинцев. Эксперты подчеркивают близость европейских и украинских ценностей и считают, что это нужно учесть при формировании концепции национальной идеи.

Политолог Дмитрий Выдрин уверен, что национальная идея рождается из недр народа. «Все национальные идеи имеют три базовых компонента: свобода, справедливость и безопасность. Но каждый народ решает сам, в какой пропорции. Украинский народ свою пропорцию еще не составил», - считает специалист.

Глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин выразил мнение, что украинская национальная идея начала выкристаллизовываться с приходом новой власти. Среди составляющих «универсальной идеологии» Добкин назвал идеи порядка, благосостояния, национальной амбиции, которые объединены в идею «успешного государства».

Центр социально-консервативной политики (Украина) предлагает ведущим экспертам, политикам и общественным деятелям высказать свое мнение о концепции национальной идеи. Вскоре состоится заседание нашего Центра, посвященное этой теме. Возможно, первые шаги на пути к цели будут сделаны уже в скором будущем.

Юрий Липчевский, председатель общественной организации “Центр социально-консервативной политики”