Даешь агентство недвижимости ”Сюзанна и К°”

Мнение

Сегодня пришло сообщение о том, что освобожденные Президентом судьи Конституционного Суда Украины Валерий Пшеничный, Сюзанна Станик и Владимир Иващенко просят Печерский районный суд Киева восстановить их на работе. Трудно что-либо говорить о Владимире Иващенко, но на месте Пшеничного и Станик я бы десять раз подумал, прежде чем попросился бы обратно в Конституционный суд. Да, скорее всего, расхаживание в длинной мантии по коридорам КС с умным видом - занятие престижное, и, наверное, тщеславным людям приятно слышать свою фамилию в каждом выпуске новостей. Но лично я бы такого и врагу не пожелал бы.

Только подумайте: это ведь не работа, это сплошная инфарктная клиника (кстати, у кого-то там из конституционных судей случился сердечный приступ). Под окнами твоего офиса постоянно слышны какие-то крики, тебя то увольняют, то восстанавливают в должности. Твоя судьба постоянно зависит то от решения Генпрокуратуры, то от Указов Президента, то от каких-то раскладов в парламенте. Опять же, как жалуются судьи, на них то и дело давит президент.

А не лучше ли, как в том анекдоте, все бросить и – в Урюпинск? Что я имею ввиду? Станик и Пшеничный вполне могли бы заняться собственным бизнесом, тихим, непыльным и доходным. А если бы они объединили усилия, то дело пошло бы куда веселее. Давайте посчитаем. Если верить и.о. главы Службы безопасности Валентину Наливайченко, СБУ установила более 30 объектов недвижимости, которые были переданы Сюзанне Станик. Согласитесь, это солидный капитал для начала своего дела. Также, если верить средствам массовой информации, у Валерия Пшеничного имеется, как минимум, одна элитная квартира на Печерске. Ее рыночная стоимость составляет 1 миллион 100 тысяч долларов, площадь жилья 120-150 квадратных метров, квартира пока не заселена. И вот что я вам скажу: не надо ее заселять! Там лучше всего сделать офис агентства недвижимости и назвать его "Сюзанна и К°", владельцами которого станут бывшие судьи.

Только представьте, как всем нам станет хорошо от появления такого предприятия: уставшие от дел глобальных, Станик и Пшеничный перевоплотятся в операторов на рынке недвижимости. Вот где по-настоящему будет востребован их опыт и знания. А их честность и неподкупность станут своего рода торговой маркой, брендом, который привлечет не одну сотню клиентов. Так что, может, это только к лучшему то, что Шевченковский райсуд Киева вынес решение, запрещающее Пшеничному и Станик осуществлять полномочия судей?

Андрей Каменский, Киев