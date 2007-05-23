В Киевском зоопарке будут бесплатно давать мороженое

Киевские власти организовали 26-27 мая по случаю Дня Киева бесплатное угощение мороженым в столичном зоопарке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник Главного управления по вопросам торговли и быта КГГА Василий ЩЕРБЕНКО.

“В зоопарке будут угощать мороженым всех посетителей бесплатно. Традиционно это уже лет десять проводится”, - сказал он.

В то же время, В.ЩЕРБЕНКО отметил, что сейчас эта акция является более организованной, чем раньше, ведь теперь, чтобы получить мороженое, нужно купить входной билет в зоопарк. “Сейчас процесс уже упорядочился, поскольку вход платный”, - сказал он.