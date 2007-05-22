НРУ: Сердючка воплощает постимперский комплекс неполноценности и малороссийства

Полтавская областная организация Народного Руха Украины выступает категорически против инициативы городского председателя Полтавы Андрея МАТКОВСКОГО присвоить Андрею ДАНИЛКО звание Почетного гражданина г. Полтавы.

Соответствующее заявление пресс-службы областной организации НРУ имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Это не гордость Полтавы, а ее позор. Так называемое творчество Верки Сердючки унижает национальное достоинство украинцев. Уровень артиста Сердючки – это выхолощенная деградирующая культура, которая воплощает в себе дешевую балаганщину, что абсолютно не присуще украинской национальной культуре”, - отмечается в заявлении. По убеждению полтавских руховцев, “сценический образ Верки Сердючки является воплощением постимперского комплекса неполноценности и малороссийства. Двуполый человек искажает украинский язык, традиции, обычаи, духовность и является самой позорной фигурой отечественной эстрады».

В заявлении отмечается, что “значительная часть людей в Европе и мире, которые небезразличны к настоящей культуре, а не являются сторонниками примитивной попсы, после финала нынешнего «Евровидения» могут считать, что украинцы – необразованные, с низкой культурой люди. Ведь именно такой образ представил (-ла) миру претендент от Украины Верка Сердючка».

Полтавская областная организация НРУ предлагает присвоить звание Почетный гражданин Полтавы достойным людям, уважаемым многими полтавчанам - председателю Полтавского областного объединения «Просвита» имени Тараса Шевченко, народному депутату Украины Николаю КУЛЬЧИНСКОМУ и певице Раисе Кириченко (посмертно).

Как сообщал УНИАН, 13 мая в финале конкурса “Евровидения” А.ДАНИЛКО в образе Верки Сердючки занял второе место.

14 мая мэр Полтавы А.МАТКОВСКИЙ предложил присвоить А.ДАНИЛКО звание Почетного гражданина города.

Среди почетных граждан города - народный артист Советского Союза Иосиф КОБЗОН, космонавт Павел ПОПОВИЧ, профессор, ректор Национальной юридической академии Василий ТАЦИЙ и другие.