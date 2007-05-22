НРУ: Сердючка воплощает постимперский комплекс неполноценности и малороссийства
Аргументы против почётного гражданина Данилко
Полтавская областная организация Народного Руха Украины выступает категорически против инициативы городского председателя Полтавы Андрея МАТКОВСКОГО присвоить Андрею ДАНИЛКО звание Почетного гражданина г. Полтавы.
Соответствующее заявление пресс-службы областной организации НРУ имеет в своем распоряжении УНИАН.
«Это не гордость Полтавы, а ее позор. Так называемое творчество Верки Сердючки унижает национальное достоинство украинцев. Уровень артиста Сердючки – это выхолощенная деградирующая культура, которая воплощает в себе дешевую балаганщину, что абсолютно не присуще украинской национальной культуре”, - отмечается в заявлении. По убеждению полтавских руховцев, “сценический образ Верки Сердючки является воплощением постимперского комплекса неполноценности и малороссийства. Двуполый человек искажает украинский язык, традиции, обычаи, духовность и является самой позорной фигурой отечественной эстрады».
В заявлении отмечается, что “значительная часть людей в Европе и мире, которые небезразличны к настоящей культуре, а не являются сторонниками примитивной попсы, после финала нынешнего «Евровидения» могут считать, что украинцы – необразованные, с низкой культурой люди. Ведь именно такой образ представил (-ла) миру претендент от Украины Верка Сердючка».
Полтавская областная организация НРУ предлагает присвоить звание Почетный гражданин Полтавы достойным людям, уважаемым многими полтавчанам - председателю Полтавского областного объединения «Просвита» имени Тараса Шевченко, народному депутату Украины Николаю КУЛЬЧИНСКОМУ и певице Раисе Кириченко (посмертно).
Как сообщал УНИАН, 13 мая в финале конкурса “Евровидения” А.ДАНИЛКО в образе Верки Сердючки занял второе место.
14 мая мэр Полтавы А.МАТКОВСКИЙ предложил присвоить А.ДАНИЛКО звание Почетного гражданина города.
Среди почетных граждан города - народный артист Советского Союза Иосиф КОБЗОН, космонавт Павел ПОПОВИЧ, профессор, ректор Национальной юридической академии Василий ТАЦИЙ и другие.