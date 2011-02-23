В ГАИ объяснили, в каких случаях могут стрелять в водителя

В последнее время инспекторы ГАИ все чаще становятся объектами нападения со стороны водителей, пишет газета «Сегодня».

Издание опубликовало список нарушений, в случае которых инспектор может открыть огонь:

1. Нападение на инспектора, угрожающее его жизни и здоровью (с огнестрельным или холодным оружием, лопатой, монтировкой, палкой и т. д.).

2. Захват или попытка захвата заложника (пассажира, пешехода, инспектора).

3. Попытка наехать транспортным средством (машиной, трактором, мопедом) на инспектора или других людей (например, понятых, свидетелей и потерпевшего от ДТП, посторонних).

4. Попытка уйти от погони на автомобиле, если при этом возникает опасность для других людей и автомобилей. В этом случае обычно стреляют по колесам.

5. Угроза оружием (автомат, пистолет, граната, нож, даже если это травматика, муляж или игрушка) инспектору или окружающим людям.

6. Невыполнение команды инспектора оставаться на месте или попытка завладеть его оружием.

7. Угроза, попытка или натравливание обученной собаки (овчарки, бойцовской, терьера) на инспектора и других людей.

Когда инспектор не имеет права стрелять:

1. Если от пуль могут пострадать посторонние люди (пешеходы или, в случае погони за нарушителем, водители и пассажиры других автомобилей.

2. Когда перед ним беременная, старик, человек с явными признаками инвалидности (без глаза, руки, ноги и т. д.), несовершеннолетний. Запрет не действует в случае группового или вооруженного нападения таких людей, угрожающего жизни и здоровью людей, работников милиции, а также если у нападающих есть в руках оружие (например, в беременную с пистолетом или инвалида с ружьем стрелять можно).

Инспектор обязан

1. Перед применением оружия предупредить об этом голосом: «Стой, стрелять буду», затем сделать предупредительный выстрел вверх и лишь потом стрелять на поражение. Приведение оружия в боевую готовность (явное снятие с предохранителя, досыл патрона в патронник) также является предупреждением о возможном выстреле в злоумышленника.

2. Нанести минимальный вред здоровью нападающего (стрелять в ногу, руку, а не в туловище или голову).

3. Если нападавший ранен, немедленно оказать ему медпомощь и сообщить об этом случае непосредственному начальнику либо дежурному по ГАИ.