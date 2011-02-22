Янукович в России - третий после Медведева и Путина

В преддверии 23 февраля компания "Медиалогия" составила рейтинг самых популярных мужчин в российских СМИ, сообщает Лента.ру.

Участники рейтинга ранжированы по индексу информационного благоприятствования - комплексному показателю, учитывающему частоту упоминания персоны в СМИ, заметность и характер этих упоминаний, влиятельность СМИ и другие факторы. Учитывались более 5300 СМИ, в том числе телевидение, радио, печатная пресса, интернет-издания и блоги.

Лидером оказался президент России Дмитрий Медведев. По индексу информационного благоприятствования он более чем в полтора раза опередил ближайшего преследователя - премьера Владимира Путина. Путин, в свою очередь, почти втрое опередил занявшего третьего место президента Украины Виктора Януковича.

Всего в рейтинге 50 позиций. Первая десятка выглядит так:

1. Дмитрий Медведев

2. Владимир Путин

3. Виктор Янукович

4. Барак Обама (президент США)

5. Сергей Собянин (мэр Москвы)

6. Алексей Кудрин (вице-премьер и министр финансов России)

7. Сергей Лавров (министр иностранных дел России)

8. Николай Азаров (премьер-министр Украины)

9. Борис Грызлов (спикер Госдумы)

10. Владимир Маркин (глава пресс-службы Следственного комитета России)

Из иностранных лидеров в рейтинг попали также президент Франции Николя Саркози (16 место), президент Польши Бронислав Коморовский (21), президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (29), президент Белоруссии Александр Лукашенко (33), президент Венесуэлы Уго Чавес (37), британский премьер Дэвид Кэмерон (41), израильский премьер Биньямин Нетаниягу (46) и президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад (47).