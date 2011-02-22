Украинский бизнесмен купил крупнейшего переработчика птицы в США

Украинский бизнесмен Олег БАХМАТЮК, являющийся мажоритарным акционером крупнейшего в Украине производителя яиц и яичных продуктов агрохолдинга «Авангард», приобрел около 50% активов одной из ведущих в США компаний по переработке домашней птицы Townsends.

Как сообщили УНИАН в агрохолдинге, сделка состоялась через компанию Omtron Ltd, которая является акционером «Авангарда».

«Я считаю эту сделку очень привлекательной. Поскольку сам Townsends – один из старейших производителей мяса в США. Компания перерабатывает 320 тыс. тонн мяса птицы в год. В 2010-м ее выручка составила 500 млн. долл.», – отметил О.БАХМАТЮК.

По его словам, эта сделка позволит более рационально совместить и использовать экспортные возможности компании на рынках Ближнего Востока. Уже сегодня проведен ряд переговоров с крупными импортерами мяса в Ираке, Саудовской Аравии, ОАЭ. Также компания планирует осуществлять поставки на рынки Украины и России.

«Данная трансакция свидетельствует о создании совершенно нового направления в бизнесе», – подчеркнул бизнесмен. Прежде всего это связано с расширением экспортной линейки продаж продуктов питания в первую очередь на рынках, которые более стремительно развиваются и на которых компания уже присутствует.

Приобретение американской компании выводит бизнес О.БАХМАТЮКА на лидирующую позицию в Украине, отмечают эксперты.

Справка УНИАН. По итогам 2010 года крупнейшими импортерами мяса птицы были рынки региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), которые импортировали порядка 1 млн. 826 тыс. тонн мяса птицы (24% от общего мирового объёма импорта), а также страны ЕС-27 – 680 тыс. тонн (8,9%) и Россия – 475 тыс. тонн (6,2%).

По итогам 2010 года Украина импортировала 139 тыс. тонн мяса птицы (около 15% от общего объёма производства мяса птицы в Украине), в 2009 году объём импорта составил порядка 196 тыс. тонн.

Компания Townsends основана 1891 году. Это первая вертикально интегрированная компания на рынке мяса птицы США. По итогам 2010 года компания занимает порядка 2,8% рынка мяса бройлеров в США.

Вертикальная интеграция Townsends включает в себя производство инкубационных яиц, инкубацию и производство суточного цыпленка, зоны по подращиванию, производство комбикормов, мощности по убою птицы, а также мощности по глубокой переработке и производству готовых полуфабрикатов. На производственных мощностях компании работает порядка 3200 человек.

Холдинг AvangardCo IPL специализируется на производстве куриных яиц и яичных продуктов.