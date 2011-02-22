КГГА планирует перехватывающий паркинг на Броварском проспекте

Киевская городская государственная администрация планирует построить в зеленой зоне на Броварском проспекте в районе станции метро «Лесная» перехватывающий паркинг минимум на 500 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на совещании премьер-министра Николая АЗАРОВА с представителями властей Киева, Донецка, Харькова и Львова, посвященном вопросам подготовки к Евро-2012.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что поскольку площадка относится к лесной зоне, то для строительства паркинга необходимо отдельное решение правительства.

«На ней (на площадке – УНИАН) нет никаких зеленых насаждений - только зеленый газон. Но так как она относится к лесному фонду, то необходимо постановление правительства, которое бы позволило организовать перехватывающий паркинг», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он сообщил, что в целом к Евро-2012 в Киеве планируется организовать стоянки на 7 тыс. машиномест.

*** Перехватывающий паркинг предназначен для того, чтобы владелец транспортного средства, оставив его на парковке, пересел на общественный транспорт. Обычно размещаются вблизи железнодорожных станций, станций метрополитена, остановок иного общественного транспорта, расположенных на подъезде к центральной части города.