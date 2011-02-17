В столкновении с КамАЗом погибли два работника госслужбы охраны МВД
23:50, 17 февраля 2011Разное
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Трагедия в Днепропетровске
В Днепропетровской области в ДТП погибли два работника Государственной службы охраны МВД Украины.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, ДТП случилось вчера на автодороге Никополь - Днепропетровск. Из-за сложных погодных условий служебный автомобиль Государственной службы охраны столкнулся с автомобилем “КамАЗ”.
В результате аварии еще двое работников подразделения Государственной службы охраны при ГУМВД Украины в Днепропетровской области были тяжело травмированы и доставлены в больницу.
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