В столкновении с КамАЗом погибли два работника госслужбы охраны МВД

В Днепропетровской области в ДТП погибли два работника Государственной службы охраны МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, ДТП случилось вчера на автодороге Никополь - Днепропетровск. Из-за сложных погодных условий служебный автомобиль Государственной службы охраны столкнулся с автомобилем “КамАЗ”.

В результате аварии еще двое работников подразделения Государственной службы охраны при ГУМВД Украины в Днепропетровской области были тяжело травмированы и доставлены в больницу.