Откуда такой добрый "взгляд из-за океана" на пана Януковича?

Читая перепечатанное в УНИАН из газеты «День» интервью президента Проекта переходных демократий Брюса Джексона под названием «Год президентства Януковича – взгляд из-за океана», автор этой статьи неоднократно ловил себя на остром ощущении когнитивного диссонанса. С одной стороны, господин Брюс Джексон хорошо известен всему миру как республиканский «ястреб», один из ключевых лоббистов в Сенате США присоединения в НАТО постсоциалистических стран. В конечном итоге, как советник по внешнеполитическим вопросам еще одного известного «ястреба» Джона Маккейна в его последней президентской кампании.

С другой стороны, господин Джексон в данном интервью сделал целый ряд увесистых комплиментов новой власти, персонально Виктору Януковичу (который имеет в США стойкую и небезосновательную репутацию пророссийского политика) и некоторым членам его команды. Просто удивление брало: смотрим ли мы вместе с известным американским аналитиком на одних и тех же людей, на одни и те же их действия?

Позволю себе дать самые яркие моменты и заранее прошу прощения за развесистое цитирование. Оно того стоит.

«Если посмотреть на объективные факты, то для президента Януковича и нового правительства 2010 год был очень удачным. Правительству удалось достичь договоренности с МВФ, начать интенсивные переговоры относительно принятия зоны свободной торговли с ЕС, подписать в ноябре План действий относительно либерализации визового режима. Возобновился рост экономики и страна не стала банкротом подобно Греции. В целом мы можем рассматривать Украину как «новую Польшу», а не новую Беларусь. И все это хорошо воспринимается. Но никто не воздает должного Януковичу за подобные достижения. Все ненавидят правительство».

(Действительно, какие негодяи, не понимают своего счастья! Если бы еще и люди, глядя на ценники и расчетные книжки за услуги ЖКХ, почувствовали все удачи первого года президента Януковича.)

«Я думаю, что Януковича нельзя обвинять в избирательном правосудии. Судопроизводство в Украине недостаточно зрело, компетентно и таково, что заслуживает доверия, чтобы заниматься очень важными коррупционными делами и выносить справедливое решение. И это очень вредит легитимности Украины на международной арене. Я считаю, что по-видимому-таки Юля виновата, но, с другой стороны, возникает вопрос, можно ли доверять судам».

(А кто довел суды всех уровней, даже Конституционный, до состояния филиалов Администрации президента, послушных инструментов политической расправы над оппонентами? Даже если Юля виновата в злоупотреблениях, то преследуют ее совсем не за них).

«Президент действительно очень страдает от того что коррупция убивает его страну, всюду останавливает восстановление, реформы. Он говорил со мной больше часа и был очень откровенным. Идея закрыть все эти дела из-за того, что правосудие испытало поражение, по его мнению, будет значить, что он отрекается от своей ответственности (софизмы – суперские! – Авт.). Люди будут его критиковать за то, что он испугался. Это большая дилемма. Но настоящая проблема заключается в том, что вся стратегия защиты, особенно Тимошенко, диаспор в Америке, Тараса Кузьо - в целом всех этих людей, - заключается в уничтожении Украины. Они везде всем говорят, что Украина, украинское правительство полностью коррумпировано, люди коррумпированы, и вообще все охвачено коррупцией».

(Конечно, а политика нынешней власти Украину не уничтожает, а ведет в светлое безкоррупционное будущее под бодрые звуки «Мурки»).

«Тимошенко не защищает себя и не пытается доказать то, что она ничего не делала, она фактически судится против Украины. Я думаю, через два-три года правительство добьется принятия обвинительного приговора, но на этот момент ничего не останется от этой страны».

(Уж понятно, что Юлия Владимировна, в отличие от Виктора Федоровича, не произвела совсем никакого позитивного впечатления на уважаемого Брюса Джексона).

“Эксперты в Украине и за ее границами утверждают, что нынешняя власть пытается определенным образом свернуть демократические завоевания, достижения за годы предыдущей власти. А вы видите такую угрозу?” – спрашивает журналист.

“Легкий ответ — нет. Я не вижу такой угрозы. Но это не значит, что ее не существует. Как стратег я могу сказать, что сильной угрозы в этом плане для Украины нет. Я провел много времени с Януковичем и его людьми. Как разведчик и контрразведчик я имел дело с бандитами, военными преступниками. Действительно, я видел много плохих людей.

Люди в Администрации Януковича неплохие. Возможно, они не чувствуют себя уверенно, возможно, им несколько не хватает образования и они слегка провинциальны, возможно, не знают всех законов или Конституции. Но они не хладнокровные убийцы, это не те люди, которые пытаются установить авторитарное государство. Когда я говорил с ними, то большинство из этой политической элиты недовольны ситуацией, как и простые украинцы”.

“Я имел дискуссии сХорошковским. Он умен, молод и мог бы руководить какой-то компанией по продаже программной продукции в Америке. Говоря о ситуации с запугиванием журналистов, исчезновением одного из них, изъятием лицензий у двух телеканалов, я объяснил ему, что в США давно разработаны правила и процедуры относительно того, как работники этой службы должны обращаться с представителями СМИ”.

(Слава богу, в АП засели не хладнокровные убийцы, не бандиты, а «неплохие люди». Неплохие разве что тем, что собственноручно не убивают. А Хорошковский, тот вообще годится торговать программной продукцией в Америке! Это как – его кадровый потолок?)

«Я спорю с Белым домом и другими офисами и говорю, что не может речь идти о трех годах, как в случае Балтийских стран, или шести, как в случае Польши, относительно получения членства в НАТО. Если мы хотим серьезно относиться к Киеву и Кишиневу, то должны говорить о 25 годах — серьезной смене поколения. И я соглашаюсь, что Украине и Молдове необходимо давать перспективу, как можно быстрее — насколько это возможно. Сказать им, что мы скоро женимся, но не сейчас».

(Вот спасибо, пан Джексон, за прекрасную евроатлантическую перспективу. За 25 лет от незащищенной системой коллективной безопасности Украины точно может ничего не остаться).

Всякие странные для республиканского евроатлантического «ястреба», американского потомственного разведчика заявления относительно Украины и Януковича наблюдались за Брюсом Джексоном и раньше.

Год назад, в феврале 2010 года, он заявил, что говорить о членстве Украины в НАТО «преждевременно» из-за политической нестабильности и тяжелой экономической ситуации. (Честно говоря, по таким критериями ни одну из постсоциалистических стран пускать в Альянс было нельзя).

А Януковича Брюс Джексон хвалил еще в декабре 2006 года, после визита тогдашнего премьер-министра в США: «У премьер-министра был поразительный визит, включая важные встречи с вице-президентом Чейни и госсекретарем Райс. Такой успех был в основном обеспечен тем, что новое правительство значительно посодействовало принятию законодательства, необходимого для вступления Украины в ВТО. К тому же американские власти предержащие оценили месиджи премьер-министра относительно экономического развития, улучшения условий для прямых зарубежных инвестиций и либерализации торговли между Украиной и Европой».

Между тем, и украинская, и зарубежная пресса оценивали тогдашний визит Януковича не ахти как.

В чем же дело? Откуда растут корни этих слов промоутера НАТО, ожесточенного оппонента Путина, личного друга Михаила Ходорковского, человека, который годами действенно поддерживает белорусскую оппозицию? Откуда такая «выборочность» (хоть это слово и не нравится Джексону) в отношении Украины и ее нынешнего лидера?

(Кстати, цитата из Джексона о Путине: «Путин и его друзья из ФСБ строят государство национальной безопасности. Его министр иностранных дел Иванов недавно заявил, что Россия имеет право на военное вмешательство на всей территории СНГ. Россия хочет влиять на территории далеко за пределами своих границ. В этом большая проблема» ).

Приходится допустить, что идеология и взгляды Брюса Джексона тут не играют никакой роли. В ход идут банальные прагматичные причины.

И это подтверждает небольшая цитата из солидного американского издания «Уолл Стрит Джорнел» (от 17 апреля 2007 года, публикация «Разыскивается особо выгодный клиент»):

«Бывший политсоветник Доул Манафорт и Брюс Джексон, который раньше занимался сбором средств на его предвыборные кампании, получали гонорары и пожертвования от украинского миллиардера Рината Ахметова – политического покровителя премьер-министра Виктора Януковича».

Вот и все секреты...

Николай Писарчук