Как при помощи музыкальных квот превратить Украину в Малороссию

Партия регионов поддержала российских лоббистов и творцов «русского мира»?.. Донецкая Алёна Бондаренко озаботилась музыкальными «нишами»?..

Редко бывает такое удовольствие автору, чтобы за одним столом встретилось сразу несколько его персонажей! А надобно сказать, что Алёна Бондаренко, Юрий Кармазин и Мария Бурмака, сошедшиеся на последнем шоу Евгения Киселева на «Интере», — это именно персонажи моего творчества.

Они говорили о 50-процентной квоте на музыкальный и видео-продукт, произведенный в Украине. Одни (Алёна и присутствующие FM-продюсеры и FM-менеджеры) считают, что квоту необходимо убрать — тогда украинская музыка станет мощной и конкурентоспособной. А сейчас она, мол, скудна и худосочна. И не надо издеваться над слушателем, навязывая ему это неконкурентоспособное украинское музло! (Как будто продюсеры ничего не навязывают радиослушателям и не руководствуются бизнес-интересами своих хозяев! Ну да, разумеется, искусство и ничего кроме искусства!)

Другие собеседники (Марийка, Кармазин, Александр Пономарев) говорили, что всё как раз наоборот: с введением квот, которые и так никто не соблюдал, украинская музыка получила хоть какую-то возможность дойти до слушателя и не быть задавленной мощными катками российского и западного поп-конвейеров.

Партия регионов поддержала российских лоббистов и творцов «русского мира»?

Однако следует отдавать отчет в том, что в вопросе о музыке в украинском эфире соединяется два фактора: музыка-как-бизнес и музыка-как-SoftPower.

Музыка-как-бизнес: понятно, что Украина — это немаленький рынок сбыта музыки. И количество эфиров какого-нибудь Филиппа на FM коррелирует с его сборами от концертов в Украине. Поэтому, похоже, прав Игорь Кондратюк, сказавший, что отмену квот пролоббировали российские агентства, а Партия регионов охотно повелась на этот лоббизм, ибо украиноязычного шансона еще не придумали.

А вот за музыкой-как-SoftPower (фактором «мягкой власти») стоят уже не жадные российские агентства и не общеСНГовские FM-станции, а Старая площадь и ее окрестности. То есть, уменьшение звучания разноязычной украинской музыки в эфирах украинских FM необходимо для гуманитарного «стирания» Украины и торжества «русского мира». По крайней мере, так думают в Москве (в том числе, некоторые мои знакомые).

Помню, одна знакомая — высокая чиновница из МИДа РФ — как-то убеждала меня в том, что Пушкин — это наш геополитический проект (в т.ч. в Украине). Я пытался возражать, что пусть Пушкин будет не геополитическим, а культурным проектом, но переубедить не удалось: Пушкина политики воспринимают прежде всего как пушку.

Однако теперь в России осознали и концептуализировали, что у «русского мира» есть два геополитическо-геокультурных проекта. Первый — это «Пушкин — Достоевский — Толстой», второй — это «Киркоров — Басков — Пугачева».

Поэтому вопрос об информационном (включая FM) пространстве той же Украины рассматривается не просто как бизнес-возможность, не просто как культура, но, прежде всего, как политика — и даже в терминологии войны. Если в Украине информационное пространство такое же, как и в России, то через несколько лет можно будет со значительно большим основанием заявить: так мы же один народ!

Зачем нам Вакарчуки, если у нас басковы с киркоровыми?

Некоторые наивные, запомнившие из мифологии начала 1990-х какие-то глупости о конкуренции и «невидимой руке рынка», не удосужились разобраться, что такое картели и картельные соглашения монополистов.

А в случае с украинской музыкой и радиопространством это вот что такое.

Приходят, скажем, Вакарчук, Скрипка и Бумбоксы на какое-нибудь FM-радио и жалуются на жизнь: мол, мы такие популярные! Почему же вы нас не крутите? Публика нас требует и ждет!

А продюсер им вежливо отвечает: простите, вы — «неформат»!

Они: да как же так! Даже на московских радио нас крутят! Центральное (московское) руководство ваших радиостанций нас любит и поддерживает! Мы постоянно на гастролях в России!

Продюсер: вот и поезжайте в Россию с корпоративами! А на наших украинских радиостанциях у нас уже Басков с Киркоровым и Серегой Лазаревым заряжены! Поэтому извините — тусуйте по обочине. И на остальных станциях (кроме одной какой-нибудь маргинальной, спонсируемой пивным или водочным концерном) им отвечают то же самое.

В результате свои понты, эгоцентризмы, нарциссизмы и славу им придется засунуть куда-нибудь подальше.

Так устроен картель, позволяющий действовать неконкурентными методами во вроде бы конкурентной ситуации.

В результате сложится схема, когда талантливому украинскому артисту реализоваться возможно будет только через Москву или Запад. Но не через Киев.

Ну а о Малороссии можно будет говорить как о колыбели и важной части «русского мира». И никакой дискриминации — всё честно и конкурентно!

Донецкая Алёна Бондаренко озаботилась «нишами»?

Да, кстати, Алёна Бондаренко на шоу у Евгения Киселева говорила о том, что в Украине мало «нишевой» музыки — поэтому, мол, и умерли «нишевые» станции, а вместо них — один шансон! (Даже удивительно, как уроженка Донецка может так уничижительно относиться к музыке в стиле «русский шансон»!)

Одни мои хорошие киевские знакомые, любители и покровители джаза, всучили мне недавно огромную пачку новых CD с украинским хорошим джазом. Я до сих пор не успел всё послушать.

Еще одни знакомые, занимающиеся фестивалями авторской (бардовской) песни, на мой вопрос о достойных украинских авторах назвали сходу четыре десятка имен.

А где же защитники украинской музыки?

Но вот что меня удивило больше всего, так это реакция (точнее, ее отсутствие) на всё происходящее со стороны украинских артистов и продюсеров.

Да, Марийка Бурмака билась на шоу Киселева яко львица!

Да, она — Жанна д’Арк украинской музыки. И Александр Пономарев пытался адекватно поддержать тему.

Но где все остальные музыкальные коллеги?

Скрипка, Вакарчук, «Бумбокс», Могилевская, Ротару, Сердючка, Кузьма, Ани Лорак, Ян Табачник, «ВиаГра»?

Где понтовые продюсеры, обвешенные всевозможными фаллоимитаторами? Или они в доле? Ведь речь в данном случае идет об их финансовых (то есть, самых шкурных) интересах. А не об интересах Бурмаки, которая при любых квотах считалась скорее «неформатом» (что является комплиментом ее творчеству).

Ей-то как раз фиолетово — по поводу этих самых квот. За державу обидно. А может, уже и нет никакой державы?

Кажется, я всё-таки правильно еще лет десять назад написал, что главная проблема Украины в том, что это страна женщин-сверхчеловеков и мужчин-недочеловеков.

Может, правы Табачник с Бондаренко?

Так получилось, что мой электронный адрес почему-то оказался в листах рассылки нескольких украинских начинающих и известных поп-рок-исполнителей.

Раз в неделю, а то и чаще, назойливые девушки-пиарщицы забивают почтовые ящики почтенной публики всякой хреновней — всякими усями-пусями про своих подопечных артистов. Придумывают им разные надуманные акции — типа защиты бездомных собак и подвальных крыс, упрашивают редакторов, чтоб имя их «звезды» хоть каким-то образом засветилось в скандальной или светской хронике. Причем «отписаться» от подобного бреда непросто.

И вот звездный час всех этих артистов как бы настал.

Проявите профессиональную, гражданскую, национальную, культурную солидарность!

Выйдите на манифестацию куда-нибудь под Верховную Раду, устройте забастовку или флеш-моб, заявитесь всем «колхозом» под стены Администрации президента. И это будет пиар вокруг реальной проблемы, а не вокруг пластилинового фуфла.

Если же ничего подобного не происходит, тогда стоит красиво отдаться на милость судьбе — точнее, на милость победителям. И рассчитывать, что они не будут добивать того или иного артиста.

Впрочем, может, так и надо: нации, которая не умеет защищаться, которая не умеет сохранять свой Soft Power и культурный код, может, лучше прекратить свое существование и сделать общенациональную эвтаназию?

Поэтому, пожалуй, надо поддержать и Алёну Бондаренко, и Дмитрия Табачника, и инициативы по закрытию украинской школы в Красном Луче, и украинских центров в Харькове. Зачем продолжать мучение нации, которая утратила жизнеспособность?

У Ющенко получилось – как всегда

Уже год, как не существует политического Ющенко. Но его наследие приходится хавать по сей день. Это к вопросу о квотах.

Да, это Ющенко и его коллеги пролоббировали эти самые 50%, но их онтологическая пустота и концептуальная бессмысленность отразились на всем, чего касался «мессия».

Итак, Ющенко хотел сделать добро его любимой украинской музыкальной культуре.

В результате его благими намерениями вымощена дорога известно куда.

Под такую законодательно установленную норму о квотах уже могла бы появиться целая музыкальная инфраструктура.

Но вместо инфраструктуры, позволяющей музыкантам эффективно расти именно в Украине, остались только несбывшиеся надежды — как и во всём, чего касались руки этого уникального человека.

* * *

Спорящие в студии Евгения Киселева заставили меня вспомнить об одном эпизоде из 2005 года.

Тогда один украинский рок-музыкант и продюсер, имеющий, кстати, некоторое отношение к творчеству Марии Бурмаки, придумал очень интересный проект музыкально-разговорного FM-радио. Фишки начинались уже с самого названия предполагаемого радио.

Мне предлагалось донести сей проект до сознания одного известного украинского политика, что я при случае и сделал.

Проект, как по мне, был крайне перспективным: и для украинских непопсовых музыкантов, и для политика, и даже для меня самого, ибо я бы там мог вести еженедельное интеллектуальное шоу.

Политику предлагалось раскошелиться на относительно небольшую сумму денег (по его масштабам — ну совсем мало). Но главное — заинтересоваться этой идеей и извлечь из нее позитив — для себя и для всех остальных.

Но этот человек ответствовал так: мол, я и без вас, таких умных и музыкальных, могу любой свой месидж донести до всего народа Украины — любую статью, любое мое высказывание напечатают в любой газете и бесплатно покажут по телевизору.

На это человеку говорили (многие, не только я и не только в 2005 году): да, сегодня это так.

Но как будет завтра или через два года — Бог весть.

И еще: газеты, радиостанции и телеканалы умные политики создают или покупают не для того, чтобы светить своим красивым фейсом или чтобы чеканить в граните собственные глупости. А для того, чтобы создавать тренды, направления общественной мысли, чтобы воздействовать на сознание народа и создавать ту прекрасную страну, о которой и вы, и мы все мечтаем.

Прошло шесть лет.

Музыкальные амбиции рок-музыканта и продюсера, придумавшего это радио, насколько я понимаю, не были реализованы — кажется, он больше нигде не играет и не светится.

У политика, зажавшего небольшую по его масштабам сумму, сейчас очень большие проблемы — фактически он стерт из украинской политики, хотя мог бы стать ну очень большим человеком.

Ну а я — человек вообще без амбиций, поэтому мне лучше всех…

Андрей Окара, Москва

Фото УНИАН и сайта Большая Политика