Электроподстанцию для «Олимпийского» лепят на оползнеопасном склоне. Кто ответит?

Рядом с домом 5-в по улице Анри Барбюса в Киеве на прошлой неделе уничтожили около двухсот деревьев, полсотни кустов, чтобы расчистить участок для строительства электроподстанции, что якобы предусмотрено реконструкцией НСК «Олимпийский». Строительство электростанции планируют осуществить на оползнеопасном склоне Черепановой горы.

К сентябрю на этом месте должна появиться трансформаторная подстанция, которая будет обеспечивать светом НСК «Олимпийский». Впрочем, это не совсем отвечает действительности. Только около 20% выработанной электроэнергии будет использоваться НСК, а другие 80% будут идти на потребности города. Город для этой "светлой цели" позволил застройщикам вырубить свыше 200 здоровых деревьев и кустов.

В настоящее время жители дома 5-в по улице Анри Барбюса оспаривають в Окружном административном суде г. Киева ордер на удаление деревьев и кустов, который был выдан главным управлением экологии и охраны природных ресурсов Киевской городской госадминистрации. В соответствии с ордером 178 деревьев, 52 куста, 669 м.кв. газона, то есть вековые ценные насаждения в центре города должны быть уничтожены с целью расчистки участка под строительство электроподстанции.

Проект строительства электростанции утвердил Кабинет министров Украины в конце прошлого года. Всего на новую подстанцию из государственного и местного бюджетов пойдет 320 млн. грн.

Интересно, что за несколько месяцев до утверждения проекта строительства электроподстанции комиссия по вопросам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы при главном санитарном враче Украины установила, что участок на Анри Барбюса, 5-в не пригоден для строительства электроподстанции. Потому что находится на оползнеопасном склоне Черепановой горы. То есть подстанция может просто съехать со склона и уничтожить многоэтажный жилой дом. Если такое, не приведи Господи, произойдет, понесут ли за это ответственность нынешние члены Кабинета министров?

Жители дома напротив строительства собрали выводы экспертов - все они свидетельствуют об угрозах такой авантюры.

Как известно, государственными строительными нормами запрещено размещать трансформаторные подстанции в зонах оползней.

Также общеизвестно, что уже в этом году законом Украины принят 5-летний мораторий на удаление зеленых насаждений, в частности в урочищах с крутыми склонами.

В связи с тем, что проектировщики нарушили все известные нормы размещения трансформаторных подстанций, а строительство осуществляется якобы в рамках реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», в адрес президента Януковича, премьер-министра Азарова, международных организаций, руководства УЕФА начали поступать обращения от общественных объединений и людей, которые пользуются авторитетом в Украине с просьбой найти другое место для застройки и не уничтожать зеленые насаждения. Борис Патон лично обращался к Николаю Азарову с просьбой разобраться в ситуации. Азаров поручил Колесникову и Попову решить вопрос и поинформировать Национальную академию наук Украины. Несмотря того, что обращение датировано ноябрем прошлого года, ответа до сих пор не последовало. Ответ получили лишь от УЕФА, в нем сообщалось, что письмо передали Борису Колесникову.

То есть разворачивается очередная неравная битва жителей одного из домов в центре столицы с властью, которая спешит отчитаться об успешной подготовке к проведению в Украине финальной части матчей по футболу Евро-2012. Пока ни судебные разбирательства, ни обращения общественности не останавливают правительственных чиновников от строительства электроподстанции «Олимпийская» на оползнеопасном склоне. Более того, столичные архитекторы просят жителей не волноваться. Мол, все ради футбольного чемпионата, а там, хоть трава не расти.

Главный архитектор «Киевпроекта» Владислав Казимирский уже после того, как начали срезать деревья, заверял журналистов, что «никто не собирается уменьшать зеленые насаждения». А без этой трансформаторной подстанции, мол, все могут остаться без света.

Строители спешат, потому что объект должен быть завершен до сентября этого года. Обещают жителям, что следующим этапом будут работы по выравниванию и искусственному укреплению склона. Жители уверены, что рано или поздно склон «поплывет». Здания вокруг стадиона и так нарушают систему водоснабжения, потому существует угроза, что вода начнет подмывать дом.

Очевидно, что несоблюдение норм проектирования при выборе места расположения электроподстанции уже приводит к неэффективному и неэкономному использованию бюджетных средств. Например, стоимость строительства аналогичного объекта на ровной поверхности в международном аэропорту «Борисполь» составляет 132 млн.грн., о чем свидетельствует распоряжение КМУ от 30 июня 2010 года №1278-р.

Возможно, власти необходимо все-таки прислушиваться к здравому смыслу и принять во внимание то, что в пользовании НСК «Олимпийский» находится земельный участок площадью свыше 16 га, а площадь, которая необходима для строительства электроподстанции «Олимпийская» 600 кв.м, - и это позволяет разместить ее в другом, удаленном от жилищной застройки месте, на ровном участке?

Иван Сидун