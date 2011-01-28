1000-гривневая купюра - сигнал глобальной инфляции в Украине?

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК считает правильным, что «платить нужно всем и за все». Но перед отменой льгот необходимо создать условия, чтобы люди имели возможность зарабатывать или получать адекватные средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом З.ШКИРЯК сказал, комментируя вчерашнее заявление КП “Киевский метрополитен” о том, что в столице с 28 января по решению Киевсовета отменен бесплатный проезд в метро пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан. (Сегодня утром столичная власть заверила, что пенсионеры и инвалиды могут и в дальнейшем пользоваться услугами метро бесплатно, а Киевский метрополитен опроверг свое вчерашнее заявление о лишении определенных категорий льготников права на бесплатный проезд – УНИАН).

В частности З.ШКИРЯК заявил: «Проще говоря, чтоб заплатить - нужно иметь. И это касается не только транспорта, это и оплата ЖКХ, и многое другое. А в условиях тотального снижения уровня жизни, безработицы, назревающего экономического коллапса, ежедневного роста цен на продукты и горючее, а также абсолютно провальной «псевдореформаторской» деятельности правительства Николая АЗАРОВА, отбирать льготы у бедных просто недопустимо! Именно эти люди, как никто, сейчас нуждаются в защите и поддержке государства. Сегодня у большинства населения просто нет денег. Они бы рады платить - да нечем», - отметил политик.

По словам лидера “Нового Киева”, «киевская казна пуста», так как впервые за всю историю независимой Украины отчисления из киевского бюджета в государственный составили колоссальную цифру - 8,4 млрд. грн. «Это более половины общего фонда бюджета столицы на 2011 год (для сравнения - в 2009 году отчисления в госбюджет составили 6,4 млрд. грн.). Но ведь это вопрос к господину АЗАРОВУ, непосредственному начальнику господина ПОПОВА. Возникает вопрос, почему за откровенные провалы в социальной и экономической политике власти расплачиваются простые, малообеспеченные люди?», - подчеркнул политик.

При этом З.ШКИРЯК высказал мнение, что в стране назревают серьезные экономические проблемы.

«Недавнюю информацию главы НБУ Сергея АРБУЗОВА о возможном выпуске 1000-гривневой купюры можно смело расценивать как элемент подготовки властей к надвигающейся глобальной инфляции в стране», - обосновал он.

Политик заявил, что единственной возможностью избежать социальной и экономической катастроф «может быть смена действующей власти».

«Банковая и Грушевского должны немедленно прекратить свои «ноу-хау» - эксперименты над собственным народом», - подытожил З.ШКИРЯК.