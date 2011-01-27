Фирма изготовляла фальшивые справки об отсутствии судимости

Работники Соломенского райуправления столичной милиции выявили фирму, которая за деньги изготовляла справки о наличии или отсутствии судимости у любого гражданина.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, учреждение, которое принадлежало частному предпринимателю, работало еще по нескольким направлениям: туристический бизнес, страхование, переводы текстов, а также перевод официальных справок для правительственных учреждений, посольств и т.п.