У Витренко и Маркова стали на защиту сержанта Швеца

Руководство Одесской областной организации Прогрессивной социалистической партии Украины обнародовало сегодня заявление о солидарности с уволенным из органов внутренних дел Украины инспектором ГАИ Александром ШВЕЦОМ.

Об этом говорится в заявлении облорганизации ПСПУ, текст которого передан УНИАН.

«Одесский обком ПСПУ возмущен действиями органов МВД Украины, заявивших о дисциплинарном наказании инспектора ГАИ и его руководителя, по факту нежелания одессита говорить на украинском языке», - говорится в заявлении. «Мы считаем, что сотрудник ГАИ в Одессе был дискриминирован по языковому принципу неизвестными лицами во время несения службы», - считают в ПСПУ.

Выступило в поддержку А.ШВЕЦА и руководство партии «Родына». По мнению ее лидера Игоря МАРКОВА, «может, как работник государственной службы, который находится при исполнении обязанностей, он (А.ШВЕЦ – УНИАН) поступил и не очень правильно, но как гражданин, просто как человек, я его прекрасно понимаю».

Более того, отметил И.МАРКОВ, партия «Родына» поможет «с трудоустройством уволенному из ГАИ сержанту А.ШВЕЦУ».

Как сообщал УНИАН, 22 января с. г. в Одессе инспектор ГАИ А.ШВЕЦ при исполнении своих служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А.ШВЕЦ заявил: «Не понимаю телячью мову».

Руководством МВД Украины было поручено Департаменту ГАИ МВД Украины немедленно провести служебную проверку по изложенным фактам, и в случае их подтверждения принять соответствующие меры реагирования. В ходе проверки указанные факты подтвердились: инспектор ГАИ действительно позволил себе публичную демонстрацию неуважения к государственному языку, тем самым дискредитируя звание работника милиции.

По результатам проведенной проверки А.ШВЕЦА уволили из органов внутренних дел.