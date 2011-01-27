Похоронить Ленина или пусть развлекает туристов – «главная» проблема России

Правящая в России партия озаботилась судьбой тела Ленина. Партийные функционеры «Единой России» Владимир Мединский и Роберт Шлегель, (первый входит в «генеральный совет» партии), подняли вопрос о выносе Ленина с Красной площади. Премьер-министр Владимир Путин против, говорит «еще время не пришло».

Похоронить Ленина или по-прежнему, пусть развлекает туристов – вот главная проблема современной России. Поэтому можно понять юного блогера, который призывает правительство «не трогать нашего маленького Рамзеза, так как его мавзолей – это российская пирамида Хеопса!»

Социологи утверждают, что мавзолей Ленина – самый посещаемый музей мира, с одним единственным экспонатом в нем. Мумия Ленина предмет шуток, анекдотов, веселых притч, издевательств, цинизма российского Интернета. Например. «В мавзолей Ленина приходит телеграмма: «Вставай проклятьем заклейменный!» – И подпись: «Весь мир голодных и рабов».

Но есть в России коммунисты, причем законно сидят в Государственной думе. Их лидер Геннадий Зюганов убеждает, что Ленин, как и Сталин «принял Россию с сохой, а оставили с ракетно-ядерным оружием». От Владимира Жириновского самое эксклюзивное предложение. Он заверил, что его партия – ЛДПР – купит тело Ленина (мавзолей на государственном балансе) и за небольшую плату будет показывать основателя советского государства на всем постсоветском пространстве.

Единственная из ныне живущих близких родственников Ленина, Ольга Дмитриевна Ульянова, его племянница, убеждает соотечественников в том, что не надо Ленина хоронить, так как он так лежит под землей - «ровно три с половиной метра от поверхности земли». И никто из родственников дедушки Ленина не требует его выносить из мавзолея.

Наверно, против захоронения Ленина и сотни московских туристических агентств. С каждым годом все больше иностранных туристов и граждан собственной страны желают посмотреть на лик Владимира Ильича – его лицо-маску и две мистические руки в лучах подземного света.

В России налицо идеологический ренессанс. Если в конце прошлого тысячелетия редкие московские демократы пытались начать дискуссию «о теле и мавзолее», то сегодня правящее консервативное большинство организует социологические опросы: «Быть или не быть мумии вождя мирового пролетариата» в центре Москвы.

Уже двадцать лет, как нет СССР, а в очереди к мавзолею по-прежнему не протолкнешься. Целое поколение выросло и ничего не знает о Ленине. Но живут еще миллионы избирателей, которым намертво вбили в голову лозунг о том, что «Ленин всегда живой». Рассказывают, что во время войны на ночных попойках политбюро Сталин любил провозглашать тост: «За здоровье Владимира Ильича!»

Избиратели «Единой России» - это пожилые люди из советского прошлого. Еще есть те, которых сегодня большинство, для кого государственный патернализм является национальной идеей. Вряд ли вопрос о захоронение тела Ленина станет повесткой дня парламента.

Один из партийных функционеров правящей кремлевской партии, депутат Владимир Плигин подчеркнул, что пока живы люди, для которых важно, чтобы Ленин находился в мавзолее, он будет там лежать. Задавали этот вопрос и Путину. Глава российского правительства выразил «решительный протест» и выделил деньги на охрану и «консерванты» для сохранения мумии Ленина.

В России немало проблем, даже заговорили о развале страны, и добавлять еще одну никто не желает. Но в тоже время молодежь, новая волна агрессивной российской политической элиты прекрасно понимает, что на одном православии сохранить сотканную из национальных и религиозных лоскутков страну не удержать. Нужны великие, светские идеи, громкие лозунги! Даже Хрущев мог «догнать и перегнать Америку», а сегодня скучный лозунг «модернизации» никого не волнует.

Мобилизация российского населения невозможна без советских ценностей и идеологии прошлого. Поэтому великий Ленин останется в мавзолее. Как у Маяковского: «мы пишем Ленин – подразумеваем правящая в России партия!» Библейский Моисей в России не родился или, попросту, еще совсем младенец. Расставаться с ленинизмом в огромной стране никто, кроме политических маргиналов, не желает.

Виктор Тимошенко, Москва