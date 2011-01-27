Губернатор просит Путина избавить Петербург от исторического статуса

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко обратилась к премьеру Владимиру Путину с просьбой исключить город из списка исторических поселений, власти которых с июля 2010 года обязаны согласовывать градостроительную документацию с соответствующей федеральной службой (Росохранкультурой), пишет «Коммерсантъ».

В Администрации города считают новый порядок избыточным, заявляя об угрозе остановки инвестиционных и строительных проектов.

По мнению Смольного, такой мегаполис, как Петербург, где исторический центр занимает лишь четвертую часть общей площади территории, не может считаться историческим поселением.

«Учитывая, что ни Псков, ни Новгород, ни Москва в перечень исторических поселений не включены, прошу рассмотреть вопрос об исключении Санкт-Петербурга из названного перечня», - приводит текст письма Газета.ру.

Однако, по мнению экспертов «Ъ», скандал с 403-метровым небоскребом «Охта-центр» уже доказал необходимость федерального контроля за решениями петербургской администрации.