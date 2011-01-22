Губернатор напомнил журналистам, что они лишь четвертая ветвь власти

Умалчивание информации по взрывам в Макеевке было предпринято вчера в целях безопасности людей, заявляет председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом он сказал, комментируя журналистам тот факт, что 20 января никто из представителей власти области, никто их правоохранительных органов региона не давал никаких комментариев по событиям в Макеевке.

«Все то, что было сделано, и держание в неведении, как вы говорите, это в интересах обеспечения безопасности людей, а не для того, чтобы корреспондент получил благодарность от своего редактора за то, что он подпольно снял какой-то момент. Это глупо и неправильно», - сказал А.БЛИЗНЮК. При этом он добавил: «Поэтому и вчера, и впредь - все то, что мы делаем, мы делаем в интересах обеспечения безопасности людей. А компетентные органы разберутся по всей ситуации. Это однозначно».

Губернатор напомнил журналистам, что они являются лишь четвертой ветвью власти и у каждых представителей власти есть свои компетенции.

«Давайте разделим некоторые позиции. Есть средства массовой информации и я, безусловно, признаю ее четвертой властью. Но у нас есть три основные ветви власти, которые отвечают за все принимаемые решения. Вы задаете вопрос, почему средства массовой информации чего-то не знают…. Следственные компетентные органы разберутся и после того, как будет проведено расследование, мы всё расскажем средствам массовой информации. Вы можете взять эти документы и рассказывать потом людям», - сказал А.БЛИЗНЮК.