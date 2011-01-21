Помешают ли украинцам макеевские взрывы выйти на праздник Соборности?

В Украине едва ли не впервые в ее независимой истории прозвучали взрывы, которым пытаются придать политический окрас. С одной стороны, возникает чувство гнева (не страха! и не по отношению к тем, кто взрывал). С другой — не могу согнать с уст саркастическую усмешку по поводу топорности и фальшивости происходящего.

Разные мысли возникают по поводу той же «записки» на месте взрывов в Макеевке: «Достала эта власть… Требуем 4 миллиона 200 тысяч евро… Зарядные устройства заложены в других строениях города…»

Известный “региональщик” в ВР уже связал взрывы с тем, что это проявление того, что власть наводит порядок в стране: «Я не могу точно подтвердить, что эти взрывы готовит оппозиция, но в целом, это действия тех, кто недоволен тем, что мы наводим порядок. Возможно, это связано и с тем, что будут акции протестов 22 числа. Ведь не зря прозвучала четкая информация министра о том, что готовится кровь».

Но вчитаемся в текст записки - в нее впихнуты два взаимоисключающих тезиса: требования политические ("достала эта власть") и обычные требования уголовников, бандитов, вымогателей денег "Требуем 4 миллиона 200 тысяч евро"). Логика нарушена капитально, ведь если начинают с политических требований, то следующим логическим предложением было бы, например, требование отставки президента, премьер-министра, губернатора, проведение досрочных выборов и т. п. Но этого нет, второе предложение - банальное вымогательство денег. Как будто две разные бумажки механически слепили. В реальности такого коктейля не бывает.

А ведь если требования и подоплека взрывов действительно политические, то и причины, выводы и действия властей и милиции, установление виновных, оценка общества должны идти по одному направлению. Если же тут простая уголовщина - то и оценка должна быть как уголовщины. Кстати, даже в зоне - “политические” и “уголовники” - два разных мира, которые практически не пересекаются.

А такое смешение стилей позволяет власти и правоохранителям “вилять”, манипулируя выводами в зависимости от ситуации: надо будет — политических “замажем”, а если карта не так ляжет — спихнем все на “уголовщину”.

Вывод напрашивается следующий: или все это — записка и все “привязки” к ней – явная фальшивка, состряпанная специальными людьми (которые попытались мыслить одновременно и мозгами политических террористов, и мозгами террористов-вымогателей). Либо террористы эти — идиоты редкостные, сами не знают, чего хотят на самом деле. Каша в головах. Ну или хотят прославиться, типа, чтоб в газеты попасть.

К слову, взрывы именно в “донецкой” Макеевке ударили по власти бумерангом: получается, наиболее недовольные донецкой властью живут именно в этом регионе.

Впрочем, со всем вышесказанным можно поспорить. Но вряд ли кто осмелиться поспорить со следующим выводом. Если вдруг в стране прольется кровь “по политическим мотивам”, вся новая “бело-синяя” власть — начиная с президента, премьера, министра внутренних дел и заканчивая местными начальничками — должна будет встать и дружно уйти в отставку. Причем немедленно и навсегда. Поскольку это будет первая в Украине власть, при которой политические дебаты перейдут в кровавые разборки. Ведь все 20 лет Украина гордилась, что независимость она получила без крови и сохранила эту независимость — также без крови. Даже на излете Советского Союза в начале 90-х многотысячные митинги в столице с лозунгами “Україні — волю” не сопровождались побоищами и кровопролитием. И Оранжевая революция была революцией песен и слов, дискуссий и диалогов, особенно на уровне “улицы” (“Донбас, приєднуйся до нас!”) Вспомните Майдан-2004 — сотни тысяч людей в центре столицы. Потом из восточных регионов приехали митингующие под бело-синими флагами и стали сначала на Вокзальной площади, а потом возле стадиона “Динамо” – за квартал от “оранжевого” Майдана... Но не было тогда ни страха теракта, ни чувства опасности в огромном море людей! Сотни тысяч простых украинцев самоорганизовывались так, чтоб не навредить друг другу. Запомнилось очень бережное, какое-то родственное отношение людей друг к другу и к тому, что было вокруг них. Не боялись тогда за свою собственность ни владельцы дорогих иномарок, парковавшихся возле Майдана, и хозяева дорогущих бутиков в “Глобусе” под Майданом. Ведь никогда не было в менталитете украинцев позиции “бей-ломай”.

Нынешние попытки насильственно насадить в нашей стране “русский бунт, бессмысленный и беспощадный” выглядят чем-то чужеродным и привнесенным и должны быть решительно пресечены. Взрывпакеты в урнах, взрывы в вагонах метрополитена, страх ездить в общественном транспорте, захват заложников, рушащиеся ночью жилые многоэтажки — все это из истории другой страны... Попытки силой насадить что-то в Украине вызывают не страх, а протест. А ведь именно такие попытки предпринимаются в последний год в различных местах и вариантах (одно из недавних воспоминаний — ни с чем не сравнимая бойня, устроенная в Раде депутатами-регионалами, которые тупо стульями били своих оппозиционных коллег по работе). Такого не было при других властях и при других оппозициях.

Хочется напомнить власти — в последние годы, и особенно после революции, украинцы привыкли к демократии, к тому, что народу не надо жесткими, “кровавыми” методами добиваться возможности реализовать свое демократическое право на свободу собраний, митингов и шествий. До прихода “региональной” власти у нас никто не мешал реализовывать это право, и все старались этим, по возможности, цивилизованно пользоваться. Как, к слову, не звучали непонятные псевдо-политические взрывы, не появлялись двусмысленные заявления о наличии в Украине неких мифических террористов, которых якобы больше, чем в Чечне, не провозглашались намеки о возможных “кровопролитиях” в столице. И отношение к протестным митингам у рядовых граждан сложилось добродушное и доброжелательное (по крайней мере, в Киеве) – в том плане, что никто не боится на них идти, и митинг не является источником страха, драки, а тем более крови. На митинги народ ходит семьями, с детьми, приезжает фотографироваться “на фоне плакатов”. Мы привыкли к тому, что митинг — это нормальное проявление собственной позиции по любому вопросу и нам не страшно митинговать. Тем более, если речь идет о митинге-реквиеме (как в день памяти жертв Голодомора) или о митинге-празднике — как на День Соборности.

Если бы власть предержащие услышали, о чем говорят в транспорте, на базарах и в прочих общественных местах, они бы поняли, что ни один человек не поверит в версию «взрывы – дело рук оппозиции». Любая политическая сила, попытающаяся решить свои вопросы ценой крови украинцев, ценой порчи государственного и частного имущества — навеки умрет в глазах электората, и ничего не сможет ее реабилитировать.

Бояться и пытаться не допустить любых несанкционированных "сверху" митингов может только слабая, перепуганная, неуверенная в себе власть. Все из-за той же слабости власть пытается отвлечь народ от проблем или запугав его, или завалив “развлекухой”, подменить “балаганным” настроением мысли о единении Украины, о величии истории своей страны, о ее независимости.

Это такая у нас теперь власть?! Или мне чудится-кажется?

Начинают вызывать все больший протест попытки новой власти построить "новую страну", предварительно расчистив место с помощью "квази-политических" взрывов и "кровопусканий" на всех уровнях – от Верховной Рады до сельрады. Сценарий построения государства по принципу "разрушим до основанья, а затем" мы уже проходили, процесс и результат всем известен. И если в ландшафте "новой страны", которую настойчиво строит бело-синяя власть, будут преобладать силуэты спецподразделений на фоне взрывов или опустевших улиц, то ни мне, ни миллионам других украинцев такая страна не нужна! Если "регионалов" и их сторонников такая перспектива привлекает – стройте себе свою страну, на здоровье, но... где-нибудь в другом месте, за пределами независимой Украины.

…Завтра днем я пойду на Софийскую площадь в Киеве отпраздновать День Соборности Украины. Туда же собираются мои друзья и знакомые. Они придут, несмотря на предупреждения министра внутренних дел о каких-то кровопролитиях, ведь это наш праздник, праздник всех украинцев – от Карпат до Луганска, от Черниговщины до Севастополя. Еще вчера они думали, брать с собой на праздничный митинг детей или перестраховаться, глядя на сводки теленовостей о макеевских взрывах... Прошел день... Завтра на Софийскую площадь они придут с детьми... Это я так, на всякий случай, власть и милицию информирую, надеюсь, их безопасность гарантирована...

Татьяна М., Киев