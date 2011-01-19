Министр: водители "жигулей" не должны остаться без бензина

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено предложить Государственному комитету по вопросам технического регулирования и потребительской политики ввести стандарты топлива Евро-5 с 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства энергетики и угольной промышленности Константин БОРОДИН на пресс-конференции в Киеве.

"Мы будем предлагать Госпотребстандарту ввести стандарт Евро-5 с 1 января 2012 года, но при этом не будем лишать легитимности стандарты Евро-3 и Евро-4", - сказал К. БОРОДИН.

По его словам, на сегодня в Украине топливом стандарта "Евро-4" пользуется менее 5% машин. Но этот стандарт исключает выпуск бензина А-80, на который в рознице приходится 10-12%. "Эти стандарты ("Евро-4" и "Евро-5") вычеркивают 12% людей, которые ездят на "Жигулях", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2011 года украинские НПЗ должны перейти на стандарты производства нефтепродуктов Евро-4 и Евро-5.

О готовности с начала 2011 года освоить выпуск евробензинов заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

В то же время Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» заявил о неготовности к переходу на стандарт качества нефтепродуктов Евро-4 вплоть до 2012 года.

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года.