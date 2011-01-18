В Киеве снесут рынок Петровка

На месте хозяйственного и части рядов книжного рынка "Петровка" появится крупный торгово-развлекательный центр с таким же названием. Об этом рассказал директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый.

"Мы заканчиваем согласовывать проектную документацию. Строить новый ТРЦ будем 1,5-2 года. Часть книжного рынка будет снесена, но территория старого рынка по ул. Вербовая, 21, с которой начинался книжный в 1997 году, останется. Это достопримечательность Киева, он обязательно будет сохранен", - подчеркнул Правдивый.

Подготовка к реконструкции рынка "Петровка" начнется уже в этом году.

Правда, назвать точную сумму, в которую обойдется строительство, директор рынка затрудняется: по его словам, это десятки миллионов евро.

Проект ТРЦ "Петровка" был утвержден на Градсовете еще в 2007 году, тогда же должна была начаться реконструкция. Однако помешал кризис.

После реконструкции останутся вещевой, продовольственный и часть книжного рынков. Правдивый обещает, что в новом ТРЦ обязательно будут места для тех торговцев, чьи точки снесут.

"Мы заложили в план около 10 тыс. кв м торговой площади под диски и книги. Те, кто захочет перейти с рынка в ТРЦ, - добро пожаловать", - сказал директор рынка, отметив при этом, что аренда увеличится на 50 - 70%.

Напомним, в понедельник, 17 января, стало известно, что на киевских рынках УБОП начал массовые проверки торговых точек - жесткие, с конфискацией товара.

Продавцы подозревают, что проверки - попытка власти руками правоохранительных органов отомстить за акции протеста против Налогового кодекса.

ТСН