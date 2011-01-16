Водитель "жигулей", пытаясь удрать, совершил наезд на инспектора

В Херсонской области нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от правоохранителей, совершил наезд на инспектора ГАИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ УМВД в Херсонской области, 14 января в райцентре Нововоронцовка наряд ГАИ остановил автомобиль “ВАЗ-2105”, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

После остановки водитель вышел из машины. Однако после просьбы инспектора предъявить документы, неожиданно сел в автомобиль и начал движение. При этом он совершил наезд на сотрудника ГАИ, после чего, не останавливаясь, уехал с места происшествия.

В результате наезда инспектор получил перелом ноги, и был госпитализирован в больницу.

Вскоре правонарушитель был остановлен возле его же дома. Как выяснилось, за рулем он находился в нетрезвом состоянии.

Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении 47-летнего водителя “ВАЗа” уголовного дела.