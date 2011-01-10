В Киеве столкнулись три автомобиля: 2 погибших, 4 раненых
11:08, 10 января 2011Разное
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ДТП на улице Стеценко
2 человека погибли и 4 травмированы из-за столкновения 3 легковых автомобилей, произошедшего вчера около 16:00 в Киеве на улице Стеценко. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной автоинспекции сообщает Левый берег.
Водитель автомобиля Ford Mustang не справился с управлением и совершил наезд на временное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda-626.
От удара автомобиль Mazda отбросило на двигавшийся за ним Kia Picanto.
Вследствие ДТП водитель и пассажир автомобиля Mazda погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля Ford, два его пассажира и один пассажир автомобиля Kia получили телесные повреждения разной степени тяжести.
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