В Киеве столкнулись три автомобиля: 2 погибших, 4 раненых

2 человека погибли и 4 травмированы из-за столкновения 3 легковых автомобилей, произошедшего вчера около 16:00 в Киеве на улице Стеценко.​ Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной автоинспекции сообщает Левый берег.

Водитель автомобиля Ford Mustang не справился с управлением и совершил наезд на временное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda-626.

От удара автомобиль Mazda отбросило на двигавшийся за ним Kia Picanto.

Вследствие ДТП водитель и пассажир автомобиля Mazda погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля Ford, два его пассажира и один пассажир автомобиля Kia получили телесные повреждения разной степени тяжести.