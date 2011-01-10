Международный автосалон открывается в Детройте

Международная североамериканская автовыставка открывается в понедельник в Детройте, в первый день ее посетителями станут только журналисты - почти 5 тысяч человек практически из всех стран мира, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

На нынешнем автошоу ожидается от 30 до 40 мировых премьер автоиндустрии, в том числе самых ожидаемых - от Audi, BMW, Chrysler, GM, Mercedes-Benz, Toyota и Volkswagen, заявил президент выставки Бэррон Мид. Он также обещает представление прорывных технологий автомобилестроительной индустрии, которая начала оправляться от кризиса.

Эксперты рынка ожидают знакомства с прибавлением в "семействе" Prius от Toyota, которая прочно "застолбит" дорогу для экологичных гибридных моделей на бензиновом и электрическом ходу.

Транспорт для мегаполисов продолжит обретать более изящные размеры - малогабаритные версии прибудут от Chevrolet, Buick и Ford.

В ряду дорогостоящих экзотических автомобилей на выставке будет предъявлен публике Porsche 918 Spyder. Производитель намерен поставить эту модель на рынок по цене 650 тысяч долларов. Будущие посетители также предвкушают возможность посмотреть вживую на Mercedes-Benz SLS AMG E-Cell - более "массовую" модель по цене в 180 тысяч долларов.

По традиции жюри, представленное специализирующимися на авторынке журналистами, назовет лучший автомобиль года. На Детройтском автосалоне-2010 этот титул получил гибридный автомобиль Ford Fusion Hybrid. Финалистами в борьбе за титул "Автомобиль года" тогда были Ford Fusion Hybrid (241 балл), Volkswagen Golf/TDI/GTI (146 баллов) и Buick LaCrosse (103 балла).

Международный североамериканский автосалон, который в 2011 году проходит в 23-й раз, продлится до 23 января.