В столкновении двух маршруток пострадало трое людей

В г. Львове на перекрестке улиц Княгини Ольги и Сахарова произошло столкновение двух маршрутных такси "ГАЗель".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи г. Львова.

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение правил дорожного движения водителем маршрутного такси.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области.

Все за сутки на территории страны зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 15 человек и 144- получили травмы.