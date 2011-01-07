В Израиле разрешено помещать женщин в автобусах отдельно
04:59, 07 января 2011Разное
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Решение Верховного суда
Верховный суд Израиля определил, что автобусные компании могут и впредь рассаживать мужчин и женщин раздельно, если только пассажиры не будут возражать против этой сегрегации, и их не будут к ней принуждать.
Такое решение принято после трехлетнего рассмотрения жалобы на ультраортодоксальных евреев, которые требуют, чтобы в автобусах, обслуживающих районы их проживания, женщин заставляли занимать заднюю часть салона.
Противники подобной практики утверждают, что женщины, которые отказываются сидеть в конце автобуса, часто подвергаются словесным и физическим нападениям.
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