В Израиле разрешено помещать женщин в автобусах отдельно

Верховный суд Израиля определил, что автобусные компании могут и впредь рассаживать мужчин и женщин раздельно, если только пассажиры не будут возражать против этой сегрегации, и их не будут к ней принуждать.

Такое решение принято после трехлетнего рассмотрения жалобы на ультраортодоксальных евреев, которые требуют, чтобы в автобусах, обслуживающих районы их проживания, женщин заставляли занимать заднюю часть салона.

Противники подобной практики утверждают, что женщины, которые отказываются сидеть в конце автобуса, часто подвергаются словесным и физическим нападениям.