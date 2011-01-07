Моржи отметили праздник Трех Королей

Пражские моржи отметили заплывом возле исторического Карлова моста праздник Трех Королей, передает корреспондент РИА Новости.

Посмотреть на плавающих в холодной воде Влтавы моржей пришли сотни пражан и туристов. В заплыве с золотыми коронами на голове участвовали девять любителей зимнего плавания, в том числе, одна женщина. Температура воды во Влтаве была +2, температура воздуха в Праге -3 градуса.

Акцию организовали музей Карлова моста и Чешский союз моржей.

"Январское плавание было когда-то в Праге хорошей традицией. Заплыв на 200 метров возле Карлова моста - это возвращение давней традиции зимнего купания в праздник Трех Королей", - пояснил директор музея Карлова моста Зденек Бергман.

Праздник Трех Королей - старейший христианский праздник, связанный с рождением Христа, причем он отмечался даже раньше Рождества Христова. Сейчас День Трех Королей празднуют в девяти государствах ЕС: Германии, Чехии, Словакии, Греции, Испании, Италии, Австрии, Швеции и Финляндии.

День Трех Королей завершает собственно праздник Рождества. Католики 6 января должны обязательно участвовать в торжественном богослужении, как в воскресный день. В этот день в последний раз зажигают елку, так как он завершает цикл рождественских праздников.

У православных этот день известен как день приношения даров волхвами, которые на 12-й день после Рождества одарили младенца Христа золотом, ладаном и смирной. В этот день (19 января по новому стилю) отмечается Богоявление.