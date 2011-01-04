Украинская экономика дистрофической была, есть и будет?

Экономики многих государств мира являются экспортоориентированными. Например, значительную долю в валовом внутреннем продукте формирует экспорт для Германии, Японии, Китая, России.

Украина также относится к числу стран, экономика которых сильно ориентирована на экспорт. Суммарный экспорт товаров и услуг формировал в разные годы последнего десятилетия от 45% до 65% ВВП страны. За 9 месяцев 2010 года, по данным отечественного статистического ведомства, такой экспорт составил более 49% ВВП.

Однако структура украинского экспорта радикально отличается от структур экспорта экономически развитых государств. Разумеется, в худшую сторону.

К примеру, немецкий экспорт – это высококачественные готовые изделия: станки, оборудование, автомобили, бытовая техника, медицинские товары, одежда, обувь и т.д. А вот сырьевых товаров Германия практически не экспортирует, хотя в этой стране добывается немало различных полезных ископаемых.

Такая экономическая политика правительств Германии и других государств с развитой экономикой вполне понятна. Там добывают собственные полезные ископаемые и импортируют сырье из других стран, а затем происходит много циклов переработки – до выпуска, в конечном итоге, готовых потребительских товаров и промышленных изделий. Тем самым внутри страны создается большая добавленная стоимость, что обеспечивает на разных стадиях производства рабочие места, высокие зарплаты работникам и, соответственно, значительные объемы собираемых правительствами налогов.

В Украине всё не так. Наоборот, из нашей страны уже многие годы экспортируются преимущественно сырьевые товары – с низкой степенью переработки и добавленной стоимости.

В 2010 году наблюдалась всё та же картина. За 9 месяцев доля товарного экспорта из Украины в общем экспорте товаров и услуг составила 82%. Экспорт услуг – это, главным образом, перекачка украинскими трубопроводами нефти и газа из России в Европу. В экспорте же товаров львиную долю представляют именно сырьевые товары – с низкой степенью переработки. Например, экспорт недрагоценных металлов в январе-октябре прошлого года составил 34,5% от всего товарного экспорта. Доля экспорта минеральных продуктов (уголь, цемент, руды, энергетические материалы и т.п.) за тот же период – 13,3%, экспорта химической продукции – 6,7%. Вместе это 54,5% от украинского экспорта товаров.

Премьер-министр Николай Азаров на последнем в прошлом году заседании правительства похвастался, что ранее на 2010 год планировался рост ВВП Украины по сравнению с предыдущим годом на 3,7%, но фактически прирост экономики составит более 4%. Однако если проследить, за счет чего был обеспечен данный экономический рост, то окажется, что хвастать-то как раз и нечем.

Так, по трем вышеупомянутым позициям украинского товарного экспорта за 10 месяцев прошлого года наблюдался такой прирост к соответствующему периоду предыдущего года в денежном выражении: экспорта недрагоценных металлов – на 35,4%; экспорта минеральных продуктов – на 84,1%; экспорта химической продукции – на 36,4%. Тогда как весь экспорт товаров за данный период увеличился лишь на 29,9%, что означает наличие опережающего темпа наращивания в прошлом году экспорта из Украины именно сырьевой продукции.

Причем, произошел такой рост преимущественно даже не за счет увеличения производства и, соответственно, роста экспортных поставок в натуральных показателях, а вследствие повышения мировых цен на соответствующие товары. В частности, по данным Кабинета министров, за 11 месяцев 2010 года украинские металлургические предприятия нарастили физический экспорт металлопродукции лишь на 6,1% - до 21,872 млн. т. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как в долларовом исчислении данный экспорт увеличился почти на 35%.

А какая, спрашивается, заслуга правительства Азарова в том, что в 2010 году существенно выросли мировые цены на черные металлы? Или в том, что в мире существенно подорожали химические удобрения? Никакой!

Если произвести вычисления, то выяснится, что благодаря вышеназванному приросту в денежном измерении экспорта металлов, минеральной и химической продукции экспорт товаров увеличился в прошлом году по сравнению с 2009 годом примерно на 16%, суммарный экспорт товаров и услуг - на 13%, а ВВП Украины - на 6,5%.

Сравним теперь последнюю цифру с показателем ожидаемого прироста ВВП в 2010 году, озвученным Азаровым! Получается, что весь имеемый экономический прирост в 4% обеспечивался в прошлом году увеличением экспорта сырьевых товаров, да и то, главным образом, благодаря росту мировых цен на них. Мало того, если бы данного прироста экспорта металлов, минеральной и химической продукции не произошло, то ВВП в 2010 году вообще бы упал - на уровне около минус 2%!

Объективности ради нужно сказать, что главной причиной катастрофического падения ВВП Украины в 2009 году (на 15,1%) стало именно резкое сокращение товарного экспорта вследствие мирового кризиса. Общий экспорт товаров снизился в позапрошлом году на 40,7%, экспорт недрагоценных металлов – на 53,6%, экспорт минеральных продуктов – на 44,6%, экспорт химической продукции – на 50,1%. И «заслуги» правительства Тимошенко в том, что мировые цены на сталь обвалились в 2009 году по сравнению с пиковыми значениями 2008 года более чем в два раза, также нет никакой. Предыдущему правительству просто не повезло, а обвинения в его адрес в связи с сильным тогдашним падением ВВП из уст представителей нынешней власти – от лукавого.

Таким образом, ничего радостного в украинской экономике в прошлом году не происходило. Украина как имела дистрофическую экономику с перекосом на сырьевой экспорт, так и продолжила оставаться в том же плачевном состоянии.

И, к сожалению, судя по сегодняшним действиям и планам нынешнего правительства на ближайшие годы, ситуация для отечественной экономики не только не будет в данном ракурсе улучшаться, но лишь обречена на дальнейшее ухудшение.

Вот всего лишь один, но яркий штрих! В госбюджете-2011 заложены сохранение валютного курса на теперешнем уровне – около 7,95 гривень за доллар США, инфляция – 8,9%. При этом, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ),овощи в Украине уже в прошлом году были дороже, чем в Евросоюзе.

За счет же более высокой инфляции в Украине по сравнению с США и странами еврозоны в 2011 году (там ожидают годовую инфляцию не более 2-3%), украинские овощи и прочие товары станут еще менее конкурентными по отношению к зарубежной продукции. Значит, Украина станет еще больше наращивать импорт, включая продовольственные товары, а что-нибудь экспортировать, кроме сырья, будет все сложнее и сложнее. Со всеми вытекающими из этого последствиями для национальной экономики…

Любой эксперт скажет, что исправлять имеемую на сегодня опасную уродливость украинской экономики и добиваться быстрых темпов экономического роста в будущем требуется путем, главным образом, ускоренного развития малого бизнеса. Для чего нужны соответствующие мощные усилия власти. Однако также очевидно, что правительство во главе с Николаем Азаровым неспособно на такие подвиги. Вспомним душившую предпринимателей «азаровщину» в 2003-2004 годы или недавнюю скандальную историю с Налоговым кодексом, которая убедительно засвидетельствовала, что Азаров и его министры нисколько не изменили свои былые взгляды…

Аркадий Кашуба