По заказу Сталина на елку повесили фигурки спортсменов

В Сумах открылись две выставки, в экспозициях которой - новогодние и рождественские игрушки прошлых веков.

Как передает корреспондент УНИАН, одна из них - "Старинная елочная, рождественская игрушка" работает в усадьбе-музее Антона Чехова. На ней представлены изделия, которые использовались на новогодние и рождественские праздники в конце ХІХ - в начале ХХ веков.

По словам директора музея Людмилы ЕДОКИМЧИК, среди экспонатов есть игрушки, принадлежавшие известным в Сумах людям.

"История той или иной игрушки - это и история нашего города, края. Поэтому работники музея благодаря этой экспозиции стремятся посмотреть на нее еще и под таким углом зрения”, - отметила она.

Похожую по тематике выставку предложил и областной краеведческий музей. Его выставка "Новогодне-рождественские мотивы" представляет елочные украшения, куклы и мягкие детские игрушки, сюжетные семейные фото встречи Нового года от 1950-х до 2000-х годов из домашних архивов сумчан, комплекс поздравительных новогодних открыток, которые сохраняются в фондах музея. Все эти экспонаты датированы ХІХ - ХХ веками.

По словам директора музея Владислава ТЕРЕНТЬЕВА, сотрудники заведения могут рассказать достаточно много интересного об истории возникновения игрушек, без которых нельзя представить Новый Год и Рождество.

По истории игрушек можно изучать историю страны. Так, во время Великой Отечественной войны на елку вешали игрушечные танки, оружие. По заказу Сталина мастера изготовляли игрушечные фигурки спортсменов, а по заказу Хрущова - украшения в виде кукурузы и снопов ржи. Первый полет Гагарина в космос также незамедлительно повлек "бум" игрушечных ракет и фигурок космонавтов и тому подобное.

«Создание новогодних украшений не потеряно, между тем, и сегодня. Так, настоящим украшением выставочной экспозиции стала коллекция кукол, одетых в наряды от работницы ОАО "Сумыхимпром" Ирины ШЕБЕРСТОВОЙ. Ее сказочные персонажи - Снежная королева, Снегурка, Золушка - дарят всем посетителям ощущения чуда», - рассказал В. ТЕРЕНТЬЕВ.

Обе выставки будут работать в Сумах до праздника Крещения.