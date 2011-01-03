На Ай-Петри спасатели достали из оврага джип

1 января на северном склоне плато Ай-Петри (Ялта, АР Крым) спасатели достали из оврага автомобиль "Мицубиси Паджеро".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, инцидент произошел на 42 км автодороги Ялта - Бахчисарай. Автомобиль, принадлежащий жителю г. Севастополя, вылетел в овраг. Подробности происшествия не уточняются.

Сотрудники горного поискового спасательного отряда с помощью лебедки вытащили автомобиль на дорогу. Владелец джипа в медицинской помощи не нуждается.