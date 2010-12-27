Тематика ледовых скульптур - архитектура и мультфильмы
04:46, 27 декабря 2010Разное
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В Черкассах пройдет фестиваль
В Черкассах 14 января начнется IV фестиваль ледовых скульптур "КриЖталь-2011".
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникаций и связей с общественностью исполкома Черкасского городского совета Марина ВОЛОШЕНКО, тематика фестиваля – архитектура и герои советских мультфильмов.
В рамках фестиваля также планируется воспроизвести из льда Голубой дворец (бывшая гостиница «Славянская»), Дворец бракосочетаний, Ильинскую церковь в селе Суботов, Свято-Преображенскую церковь в сели Мошни, черкасский Свято-Михайловский собор, здание редакции газеты «Черкасский край».
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