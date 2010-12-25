Деда Мороза унесли из-под городской елки

В райцентре Ромны Сумской области 22-летний хулиган едва не оставил город без главного новогоднего символа - Деда Мороза, статую которого злоумышленник похитил из-под городской елки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Сумской области.

«Сильно подогретый спиртным молодой человек похитил куклу из-под городской елки и гулял с ней по ночному городу, пока его не остановили милиционеры. Такая прогулка имела плачевные следствия: из-за испорченного внешнего вида Дед Мороз сейчас находится на реставрации, а сам разбойник дает объяснения в милиции. И если первого обещают повернуть под новогоднюю елку в ближайшее время, то у второго есть все шансы встретить Новый год в отделении милиции», - отметили в милицейском главке.

В милиции 22-летний хулиган начал каяться, объяснять, что был очень пьян - вот и потянуло на подвиги.

«В тот вечер я с друзьями выпил много пива, по-видимому литров пять. Пошел посмотреть на елку, там стоял Дед Мороз и Снегурочка. Я взял Деда Мороза чтобы развлечься и пошел в сторону магазина, потом у меня начались провалы в памяти и я не помню, что с ним и делал», - объяснил злоумышленник милиционерам.

«Что он делал - помнит местная продавщица. Она и до сих пор не может сдержать смех, когда вспоминает эту «веселую компанию»: молодой мужчина с Дедом Морозом в руках заходит в магазин и просит угостить водкой его и «друга», - говорится в сообщении.

Руководитель лаборатории одного из частных предприятий города не сдерживает своего возмущения: ее коллектив приложил столько усилий, чтобы создать эту куклу, а теперь приходится ее реставрировать.

Через несколько дней сотрудники лаборатории обещают возобновить символ Нового года и в ближайшее время Деда Мороза опять поместят на своем привычном месте. А его похитителя ожидает ответственность за свой поступок.