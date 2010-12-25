Для выживания русской цивилизации необходим фундамент Киевской Руси?

В украинско-российских отношениях в 2010 году произошла трансформация взаимоотношений на межгосударственном и на межличностном уровне. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра Социально-Консервативной Политики (Украина), такую точку зрения высказал президент ЦСКП (Украина) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ во время круглого стола на тему: «Российско-украинские отношения: итоги 2010 года и перспективы на 2011 год».

Участники круглого стола проанализировали уходящий год с точки зрения отношений между двумя странами и попытались спрогнозировать их дальнейшее развитие.

По мнению председателя партии «Русь» Дениса ШЕВЧУКА, Украина, Беларусь, Россия должны развиваться по принципу «единый народ - разные государства».

«Для выживания русской цивилизации необходимо выстраивать проект, основываясь на фундаменте Киевской Руси, в который были бы вовлечены три соседних государства», - предложил он.

Политолог Дмитрий ВЫДРИН высказал мнение, что между Украиной и Россией не существует отношений как у двух сложившихся государств, но существует множество отношений между чиновниками.

«Главного цивилизационного предложения России в сторону Украины или наоборот пока не прозвучало. И пока его не будет, о межгосударственных отношениях нечего говорить», - уверен Д.ВЫДРИН. Вместе с тем он озвучил предложения, которые существуют в мире: экономической демократии со стороны США, социальной демократии Евросоюза, товарной демократии Китая и религиозной демократии мусульманского мира.

По мнению директора Института трансформации общества Олега СОСКИНА, в 2010 году произошло нарастание финансово-экономической диспропорции не в пользу Украины. По прогнозам О.СОСКИНА, следующий год будет тяжелым в отношениях Украина-Россия, поэтому необходимо пересмотреть многие соглашения между государствами.

Говорить о создании единой страны (Украина, Россия, Беларусь - УНИАН), по мнению эксперта, не стоит. «Национальным элитам нужно пока заниматься внутренними вопросами государств. А отношения между странами нужно сбалансировать и сделать эквивалентными, тогда можно будет говорить о совместных проектах», - отметил эксперт.

Профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Станислав ШЕВЧУК считает, что в основе правовой системы лежит наследие Киевской Руси, и это то, что объединяет Россию и Украину. «Важно вернуться к истокам и тем ценностям, которые были заложены изначально, и положить их в основу наших современных государств. Это поможет решить много вопросов в российско-украинских отношениях», - уверен он.

В свою очередь профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Валентин ЯКУШИК считает, что Россия уже не воспринимает Украину как врага, «но реальной синергии еще не ощущаем, нужно приложить усилия, чтобы она возникла».

По словам директора Института Горшенина Владимира ФЕСЕНКО, две трети украинцев хотят дружить с россиянами, но нет единого народа, при чем в России изоляционистские отношения сильнее, чем в Украине. «В следующем году нужно искать компромисс, который был бы взаимовыгодным», - считает В.ФЕСЕНКО.

По мнению руководителя Школы политической психологии Геннадия БАЛАШОВА, Украина стремиться больше в Европу и США, поскольку там более богатые рынки сбыта. По мнению эксперта, общее прошлое и совместные корни Украины и России скорее разъединяют, чем сближают. «Объединяет лишь общее благополучное будущее и наша страна видит его в ЕС», - уверен Г.БАЛАШОВ.

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ призвал к оптимизму и заявил, что отношения между государствами развиваются динамично, и участившиеся в этом году встречи президентов - их ключевое звено.

«В переговорах нельзя сразу все вопросы решить, но мы обязательно найдем понимание и взаимовыгодные решения», - считает дипломат.