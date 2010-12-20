Бюджетные «кровосісі»

Вы не задумывались над тем, почему среди молодежи популярны фильмы о вампирах? Кто-то понемногу распространяет «вампирские саги» в интернете, ставит их в репертуар кинотеатров и так приучает ребят и девушек считать нормальным выживание за счет смерти других людей. Этот вирус прививается в массовой культуре, чтобы разрушить ценности социального государства.

Крылатый неологизм «кровосісі», который ненароком сорвался из уст руководителя правительства Николая Азарова, уже стал синонимом чиновнического цинизма и государственного грабежа социально незащищенных слоев населения. И азаровский проект государственного бюджета Украины на 2011 г. ярко демонстрирует, что новая власть вопреки своим предвыборным обещаниям продолжает пить кровь народа.

В начале года кандитатом в Президенты Виктором Януковичом было обещано установить с 1 января 2011 года минимальную пенсию в размере 1200 гривен. Однако правительство Азарова в проекте бюджета на 1 декабря 2011 года запланировало минимальную пенсию... 800 гривен!

В проекте бюджета Азарова не учтены и другие социальные обязательства Януковича. В статьях расходов не предусмотрено ни средств на увеличение с 1 января 2011 года вдвое помощи при рождении ребенка, ни материальной помощи семьям на воспитание и содержание детей. Было обещано, как все помнят, по 250 гривен на детей с 3 до 13 лет, а с 13 до 18 лет по 500 гривен. Во исполнение этих обещаний Януковича оппозицией зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Нет в проекте бюджета и денег, обещанных Януковичем для обеспечения ценовой стабильности антикризисной продовольственной корзины и на доступность медицинских услуг.

Впервые за последние годы размеры социальных стандартов, в соответствии со ст. ст. 24, 25 бюджета, будут пересматриваться не 5 раз в год, а только 4 раза. То есть, с апреля по октябрь – аж полгода! – социальные показатели будут неизменными. В отличие от инфляции, которая стабильно растет и обесценивать зарплаты, пенсии, стипендии и тому подобное; по-видимому, это единственный вид «стабильности» в социальной сфере, гарантированный Януковичем.

На протяжении года минимальные пенсии вырастут лишь на 50 гривен, а минимальная заработная плата всего на 63 грн. Сравните это с существенным ростом цен на газ, коммунальные услуги, питание и другое.

Размеры социальных стандартов в проекте Госбюджета - 2011 искусственно существенно занижены. Это приведет к недополучению надлежащих пенсий, снижению заработных плат, невыплатам социальной помощи. По официальным данным правительства Азарова фактический прожиточный минимум для работоспособных лиц в потребительских ценах октября этого года составил 1038 гривен, а в проекте бюджета с 1 января планируется только 941 гривня.

По оценкам экспертов, в конце 2011 года разница между минимальной заработной платой и фактическим прожиточным минимумом превысит 400 гривен.

Ежемесячно каждому бюджетнику правительство Азарова будет недоплачивать более чем 300 грн. А квалифицированным учителям, врачам еще больше – по 500-600 грн. Ведь продолжается практика грубого нарушения Закона «Об оплате труда»: должностной оклад работников 1-го тарифного разряда меньше минимальной заработной платы на 320 грн. Хотя по закону оклад работников 1-го тарифного разряда должен быть больше минимальной зарплаты.

В нарушение Закона «О государственных социальных стандартах и гарантиях» социальная помощь малообеспеченным семьям не достигает и 50% прожиточного минимума. С целью восстановления справедливости зарегистрирован оппозиционный законопроект, об определении размера такой помощи.

Уменьшена на 51,1 млн. гривен ежегодная денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. Уменьшена на 3 млн. гривен материальная помощь инвалидам. Уменьшено финансирование программ производства протезов и обслуживания инвалидов на 5,3 млн. гривен.

В проекте бюджета на 2011 год не предусмотрено ни копейки на компенсацию потерянных сбережений Сбербанка СССР, даже на выплату помощи семье после смерти вкладчика ( а таких 12,8 млн. людей).

Также проектом бюджета в 2011 году не предусмотрено повышение размера минимальной стипендии для студентов из числа детей сирот и детей, лишенных родительской заботы.

«Экономия» власти на детях и инвалидах – это уничтожение будущего и ликвидация гуманности в угоду интересам кучки чиновников-«кровосісь»!

Существенно, на 51 млн. гривен, уменьшено финансирование борьбы с туберкулезом, СПИДом, онкозаболеваниями. И это – на фоне значительного увеличения расходов (на 96 млн. гривен) на медицинское обслуживание высших должностных лиц. Как видите, бюджетным «кровосісям» безразлично здоровье нации; они заботятся лишь о себе.

При этом циничные чиновники и политики уверены в собственной безнаказанности. Ведь молодежь, одурманенная сказочками о вампирах, будет думать только о собственном выживании, а пенсионеры массово на улицу не выйдут, особенно зимой, когда такой жестокий холод. Если и выйдут, цинично рассчитывает власть – тем лучше для «реформ», потому что быстрее будут вымирать! Правительство Азарова спит и видит море денег для дорогой сердцу «распиловки» после желанного прекращения выплат пенсионерам, студентам и матерям, льготникам и другим социально незащищенным слоям населения.

Анализ социальной составляющей проекта бюджета позволяет сделать вывод, что в следующем году властью запланирован грабеж населения и рост расходов на содержание власти. Это дает нам полное право назвать этот бюджет на 2011 год антисоциальным, бюджетом бедности и ухудшения жизни. Кроме того, это бюджет полицейского государства. В то время, когда расходы на армию и социальную защиту военнослужащих сокращаются, существенно увеличены расходы на силовые структуры – Генеральную прокуратуру Украины на 77% (кум кума не обидит), МВД – на 1,7 млрд. грн., СБУ – на 16% и тому подобное.

С целью восстановления справедливости, а также во исполнение предвыборных обещаний Виктора Януковича, оппозицией зарегистрирован законопроект № 7458, которым устанавливается с 1 января 2011 года минимальная пенсия в размере 1200 гривен, а минимальная заработная плата в размере 1506 гривен (прожиточный минимум 1430 гривен). Если правящий режим «кровосісь» откажется от выполнения своих предвыборных обязательств перед народом, это окончательно засвидетельствует его политическое и моральное банкротство.

Андрей Павловский, народный депутат, член комитета по социальной политике и труду ВР